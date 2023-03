La polémica noticia que saltó el pasado miércoles sobre la gestación subrogada que ha llevado a cabo Ana Obregón sigue dando mucho de lo que hablar en el plató de ‘Sálvame’. Algo que ha llamado mucho la atención de los colaboradores son las opiniones que Alessandro Lecquio ha ido dando sobre el tema relacionado con la madre de su hijo.

María Patiño ha querido destacar una frase que el ex de Ana Obregón ha dicho y que le ha parecido muy importante a la presentadora: ‘’El trámite intermedio es lo que yo desconocía, pero si que me estoy enterando por la propia Ana’’.

"Se va a liar de verdad"

Kiko Matamoros se ha hecho eco de las palabras de María Patiño y ha querido intervenir: ‘’La madre del cordero y lo que se va a liar de verdad y lo que va a levantar ampollas y lo que va a ser más que una noticia un notición, es esa frase a la que tú te refieres, pero antes de llegar el trámite intermedio. Ahí es donde va a estallar la bomba atómica’’.

‘’Susana también me acaba de escribir asegurándome que no sabía nada y que se enteró el martes. Yo no me dedico a escribir a nadie, yo no tengo que poner en duda ni a Ra ni a Susana Uribarri y me parece que Lecquio ahí ha patinado, porque si verdaderamente Lecquio supiera como se ha manejado y desde dónde esta noticia, yo os puedo asegurar que, a la redacción de este programa, podéis preguntar en dirección a ver si estoy mintiendo, llegó la noticia hace mucho tiempo’’, ha confesado Matamoros.

María Patiño ha querido saber hace cuánto tiempo en concreto llegó la noticia: ‘’Hace cuatro meses, ¿Vale? Y ni venía por parte de Ra, ni del entorno de Ra ni de Susana ni de nadie, ni de nadie de los que se ha señalado como conocedores’’.

‘’Pero vamos a ver, ¿Qué gana Ra, qué gana Susana filtrando esto si fuera verdad?’’, ha zanjado el colaborador de manera muy contundente.