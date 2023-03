La sexta edición de La Isla de las Tentaciones llegó inmediatamente después de que se diera por concluida la quinta temporada. Adrián y Noemí; David y Elena; Álex y Marina; Manuel y Lydia; y Alejandro y Laura llegaron a la isla para demostrar fidelidad a sus parejas, y aunque pudiera parecer que no iban a sorprender a la audiencia después de tanto tiempo, lo cierto es que han quedado momentos para recordar. No solo ha cambiado el formato del programa, que ha introducido algunas innovaciones para dar más juego y un nuevo sabor de boca a la audiencia, sino que las parejas y los solteros han dado lugar a escenas nunca antes vividas y de las que incluso la propia Sandra Barneda declaró sorprenderse.

De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Aunque todas las temporadas tuvieran sus luces y sombras, algunas de las parejas más recordadas fueron las que participaron en la tercera edición. Lara y Hugo y Claudia y Raúl se convirtieron en los favoritos de la edición al salir juntos del programa; y aunque Lola y Diego también lo hicieran, terminaron rompiendo poco tiempo después. Las dos restantes no dieron el sí en la hoguera final, aunque posteriormente Marina y Jesús se reconciliaran. Manuel y Lucía, pese a terminar el programa en malos términos, terminaron rehaciendo su amistad tras pasar por la temporada especial “La Última Tentación”.

Pero todas las ediciones cuentan con sus héroes y sus villanos y el público es juez soberano al respecto. Noemí, pareja de Adrián, es una de las figuras más polémicas en esta ocasión y las redes se han volcado en muchas ocasiones en su contra. La propia participante ha querido romper su silencio a través de un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok. “Yo he sido muy criticona viendo el programa, pero en mi santa vida se me ocurriría ir al perfil de una persona a insultarla. Al final siento que hay gente que vive más el programa que nosotros”, comenzó diciendo Noemí. Tal y como ella contó, de momento no puede salir a dar muchas explicaciones porque el programa todavía no ha acabado, pero aun así ha querido dejar alguna cosa clara: “Nosotros no vemos allí el programa, todas las imágenes que vemos de nuestra pareja son en la Tablet. Lo que quiero apelar es a la cordura. Tengo sentimientos, en mayor o menor me afecta. No lo voy a tolerar.”.