Isa Pantoja fue muy tajante a la hora de hablar del enfrentamiento entre Manuel Cortés y Asraf en 'Supervivientes 2023'. La influencer estuvo este viernes en 'El programa de AR' para hablar de lo acontecido en el reality de Telecinco, siendo muy clara en su opinión sobre lo acontecido entre ambos en los Cayos Cochinos: "La idea era intentar que esto no fuera personal".

“Cuando ya empiezan en un tono mal, y empiezan a meter cosas de fuera, y, sobre todo, lo que me duele es que Manuel me mete a mí para que Asraf salte", aseguró la hija de Isabel Pantoja y colaboradora del magacín matinal de Telecinco.

Por otro lado, Pantoja también criticó la actitud que tuvo su primo e hijo de Raquel Bollo, acusándole de hacer de "show" fuera: "Que diga que no sé cómo se comporta Asraf, y que lleva haciendo un 'pack' conmigo durante cuatro años, dejándole a él de aprovechado y a mí de tonta".

Además de defender de las acusaciones de Alma Bollo, que aseguró que hacía "televisión barata", Isa Pantoja también desveló que le diría a Asraf si pudiese hablar con él en estos momentos: "Que lo está haciendo muy bien, que es verdad que lo veo y está más relajado".

"Que si tiene que discutir, que discuta, porque no tiene que dejar que nadie le pisotee, pero que espabile, que no intente buscar a Manuel para dejar las cosas normal", sentenció la hija de Isa Pantoja.

Y una de las personas que más cerca estuvo de Cortés fue Aguasantas, su ex pareja. La también ex tronista va regularmente a Sálvame para comentar la actualidad de Supervivientes, pero hoy ha terminado el programa llorando debido a que su actual pareja no ve con buenos ojos que acuda al programa. "Hemos tenido una gran discusión, pero no me puede poner en el brete de hacerme elegir".