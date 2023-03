Tras el revuelo causado por su operación para cambiarse el color de los ojos de marrón a azul, Daniela Requena ha abierto su álbum de fotos privado para mostrarle a sus seguidores cómo era su cara antes de someterse a los retoques estéticos que se ha estado realizando en los últimos tiempos. La exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha explicado que no se ve fea en esas instantáneas del pasado, pero que le gusta más su imagen actual.

"Vais a flipar con mi cambio físico facial. Os voy a poner una imagen de cómo estaba yo sin ninguna cirugía facial y una foto actual, para que flipéis", ha explicado la activista trans en el último vídeo de su perfil de TikTok, donde finalmente ha mostrado una imagen más, de un momento intermedio, para que sus seguidores vieran el cambio de forma más gradual.

El impactante antes y después

Así, ha compartido una primera imagen en la que aparece con el pelo negro, los labios más finos y la cara más redonda y ha explicado que así era ella cuando todavía no se había hecho ninguna cirugía y llevaba más dos años en tratamiento hormonal para su transición. "Esta persona soy yo, pero sin labios ni botox ni nada", ha comentado la exconcursante de 'Solos', que a continuación ha adjuntado una imagen suya un poco posterior, en la que ya se aprecia que se ha inyectado ácido hialurónico para hacer sus labios más grandes y en la que luce una larga melena rubia.

Finalmente, Daniela Requena ha mostrado una imagen suya actual, en la que se aprecia que ha cambiado el color de sus ojos mediante una cirugía, que se ha inyectado toxina botulínica en diversas partes del rostro, que ha renovado el ácido hialurónico en los labios y que se ha tatuado el eyeliner negro. "¡Ay, Dios mío! Espero que nadie me diga que estaba más guapa antes. No estaba fea pero, sinceramente, yo me encuentro más guapa actualmente, el cambio es heavy [fuerte]", ha comentado la influencer junto a la imagen del antes y la del después.

Sus seguidores han hecho oídos sordos a su petición y han comentado que la veían más guapa en la segunda instantánea, en la que lleva el pelo muy largo y rubio y solo se había inyectado ácido hialurónico en el rostro, porque sienten que "lucía más natural", pero hay quien le ha recordado que lo importante es que ella se guste cuando se mire en el espejo y que no debe reparar en las opiniones de los demás.