Arantxa del Sol, Bricio Segovia, Fabiola Martínez y Juanma López Iturriaga son los nuevos invitados de 'Pasapalabra' que han ayudado a Jorge y Marta, ya que Elena perdió en la 'Silla Azul' con esta última al inicio del programa, a sumar puntos para la prueba final.

Un rosco marcado por la igualdad, a pesar de que era el primer rosco de Marta. Jorge, en cambio, suma ya 10 programas en 'Pasapalabra', todos ellos con victorias o empates, como es el caso del de este jueves 30 de marzo. El bote asciende ya a 154.000 euros, pero una semana más, ninguno de los contrincantes fue capaz de llevárselo.

El arranque de Marta ha sido muy bueno, mejor que el de Jorge. Ambos se han colocado con 19 aciertos, pero el veterano supo jugar sus cartas. 22 aciertos para cada uno, ese fue el desenlace. Un estreno más que esperanzador para Marta.

Sin embargo, 'Pasapalabra' ha vivido en el último programa un momento de lo más gracioso. El periodista deportivo Juanma Iturriaga se enfrentaba a la prueba de “La Pista” donde nunca había ganado. Sin embargo, la maldición llegó a su fin y ganó. Reconoció la canción al escuchar el primer fragmento lo que le llevó incluso a emocionarse gratamente.

El momento más gracioso viene al conocer el reto que tenía la victoria, lo que suponía bailar con Fabiola Martínez.

La 'cobra' de Juanma Iturriaga

Pero aparte del 'Rosco', otro de los momentazos del programa ha sido el inicio, cuando los invitados se han saludado entre ellos. En ese momento, Juanma Iturriaga y Fabiola Martínez ya se han saludado efusivamente, para luego dar un divertido instante en 'La Pista'.

Ha recordado que siempre ha perdido desde que participó por primera vez hace 23 años, con Silvia Jato como presentadora, pero esta vez ha sido diferente, ha conseguido ganar, Juanma estaba muy contento, aunque había tenido que retroceder hasta 1986 para conseguirlo. Hasta se ha emocionado: "¡Por fin!". Incluso ha gritado el título y el grupo: 'Don't get me wrong' de The Pretenders.

La victoria, tan dulce, llevaba, eso sí, un reto aparejado: "Fabiola ha dicho que quería bailar contigo", le ha comentado Roberto Leal. Juanma ha dicho que no, imposible, amagando con irse, es entonces cuando se ha acercado a él para cogerle y empezar a bailar, pero el ex deportista le ha hecho 'la cobra': "Toda la vida perseguido por mujeres", bromeó.