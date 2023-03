Noche de expulsión en Honduras. Con la tensión por saber quién abandonaría el concurso para poner rumbo a la 'playa de los olvidados' la gala de 'Supervivientes' prometía dar mucho qué hablar. Sin embargo, la primera marcha de la noche no vendría de la mano del veredicto del público sino del cuerpo médico del reality.

Gema Aldón tras una semana complicada en la que arrastraba las consecuencias de una lesión en el codo después de darlo todo en una de las pruebas, tuvo que ser finalmente obligada a abandonar los Cayos Cochinos por prescripción médica. Las pruebas realizadas en las últimas horas evidenciaban una fisura en un hueso del codo que le impedía continuar su camino hasta la final del concurso. Una amarga noticia que Jorge Javier Vázquez comunicó a la habitante de 'playa fatal': "Gema, tenemos noticias para ti y para la audiencia. Después de varios días en observación y sometiéndote a diversas pruebas, el equipo médico del programa ha determinado que el alcance de la lesión es una fisura en un hueso del codo que imposibilita tu permanencia en el concurso".

Dura despedida

Tras escuchar la decisión del equipo médico, Gema se ha emocionado pronunciando unas palabras de despedida: "Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", decía.

La reacción en plató

Al conocer el desenlace de la lesión de su hija, Ana María no ha podido evitar emocionarse en plató. La exsuperviviente ha hablado muy orgullosa del concurso de su hija: "No se ha rendido nunca, tiene mucho amor propio. Se ha perdido a una gran superviviente".

"Muy negra he visto la cosa"

Adara Molinero ha provocado el enfado de algunos de sus compañeros como Ginés Corregüela por sufrir un ataque de risa junto a Asraf Beno durante la comida. Pero a los espectadores de 'Supervivientes 2023' que comentan el programa en Twitter les ha hecho mucha gracia ver un momento tan cómico; asimismo, se han partido de risa al escuchar el comentario que ha hecho tras ver a Bosco desnudo.

Adara reacciona al ver a Bosco casi desnudo

El sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú tenía que cumplir penitencia subido a un mástil en mitad del mar y ha decidido tomárselo con la mejor actitud posible, viendo la parte positiva del asunto: así puede tomar el sol porque no hay nada de sombra. Allí subido ha dado un paso más y se ha bajado bastante el bañador para que la zona que siempre permanece oculta deje de estar tan blanca y evitar así la típica marca que deja el traje de baño.

Adara lo ha visto desde la orilla de la playa y ha estallado en carcajadas ante la ocurrencia de su compañero. "Muy negra he visto la cosa", ha dicho la ganadora de 'GH VIP' entre risas, añadiendo un segundo comentario sobre su culo: "Parecen dos bolitas de helado de vainilla". A los espectadores de 'Supervivientes' les ha hecho mucha gracia este momento y así lo han comentado en Twitter, donde han aplaudido el buen humor de Adara y la actitud positiva de Bosco.