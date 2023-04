A pesar de la lejanía, ya que se encuentra en Honduras, la hija de Bigote Arrocet, lanzó un nuevo dardo envenenado a las Campos. "Están todo el día comiendo", aseguró Gabriela Arrocet durante la emisión de Supervivientes, el reality de Telecinco en el que está concursando y de lo que dieron cuenta durante la emisión del programa Fiesta.

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Edición actual

En la edición de este año, el programa contó con la presencia de Gabriela Arrocet, hija de Bigote Arrocet, el que fuera en el pasado la pareja de María Teresa Campos. Arrocet no pierde ocasión en el programa para criticar a las hijas de María Teresa, tal y como dieron cuenta en el programa Fiesta de Telecinco. "NO me gusta la gente consumista, que está todo el día comiendo", aseguró la superviviente, en alusión directa a las Campos.

También destacó que "me gustaría mirarlas a la cara y a ver si me lo dicen a la cara". Las palabras fueron contestadas por la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, quien defendió a su madre y a su tía.