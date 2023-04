Cada día se ven en las redes sociales vídeos de todo tipo. Muchos dejan a los usuarios sorprendidos, ya sea por su originalidad o su extravagancia. Este es el caso de uno los documentos más virales del momento, el de un presunto exorcismo practicado por un pastor a una joven que termina expulsando al demonio cantando el 'Waka Waka' de Shakira.

El vídeo ha despertado todo tipo de comentarios, la mayoría asegurando que todo forma parte de una actuación y bromeando con lo sucedido. El documento ha sido compartido por otros usuarios y ha alcanzado millones de visualizaciones.

Exorcismo al ritmo del 'Waka Waka' de Shakira

El insólito momento en el que una mujer supuestamente poseída canta la canción más famosa de Shakira del año 2010 ha corrido como la pólvora por redes sociales:

Los demonios ya no lloran los demonios facturan! pic.twitter.com/uwe4K6sthf — Gi Martin. (@geor_thefunky) March 24, 2023

Los ingeniosos comentarios

El ingenio de los que han visto el vídeo no he hizo esperar: "Los demonios ya no lloran los demonios facturan", "Ese demonio canta mejor que Bad Bunny y sin autotune, las cosas como son", "¿Son ideas mías o hace el amague de mover las caderas?", "Te reprendo en el nombre de Piqué", "Sus 5 minutos de fama", "Lo bueno es que no la pueden demandar, estaba 'poseída'", "Al demonio le faltan unas clases en open english", son algunos de los comentarios que ha recibido el viral.

El pastor sale al paso

El pastor Juan Gabriel, quien se encontraba al mando de esta función, no daba crédito al escuchar el tema de Shakira. Cabe mencionar, que la joven también se puso a entonar el tema ‘Love the way you lie’ de Rihanna, desencadenado miles de reacciones en las redes sociales.

El pastor había borrado el vídeo. No obstante, como respuesta a todos los comentarios que recibe, ha querido compartir con sus seguidores de nuevo el documento en su cuenta (@pastorjuangabriel), pero añadiendo un mensaje de opinión y de defensa sobre la controversia y el revuelo generado. Menciona que no se debe ignorar la imaginación del diablo y que se deben de tomar con más seriedad el video. El momento, hasta ahora, tiene más de 500.000 vistas.