Íñigo Onieva y Tamara Falcó están inmersos en los planes de su boda, que se celebrará el próximo mes de julio. Y de hecho, cualquier movimiento de la pareja llama la atención de los medios de comunicación especializados en el corazón. Por eso el programa de Telecinco Socialité dio cuenta de la amistad que existe entre el yerno de Isabel Preysler y una de las concursantes de Supervivientes, preguntándose si también será una de las invitadas a la boda.

Socialité es uno de los programas del mundo del corazón del que más se habla a día de hoy. El formato, conducido en algunas ocasiones por Nuria Marín y en otras por su compañera y amiga María Patiño, ha conseguido hacerse un hueco en las mañanas del fin de semana. Producido por la Fábrica de la Tele, responsable de otros formatos como Sálvame, este programa se emite todos los sábados y domingos a la hora de comer en Telecinco.

Con Socialité la principal cadena de Mediaset España ha conseguido rellenar el único hueco que le quedaba en su programación sin un formato en directo dedicado a la información rosa. Lo cierto es que, tal y como destacan muchos de la profesión, la juventud de los reporteros, sus ganas de trabajar y el buen elenco de profesionales que conforman el formato han hecho que se den muchas noticias de las que luego se habla toda la semana en el resto de programas de la casa.

Pero el programa, con importantes niveles de audiencia, ha tenido siempre también una vertiente polémica: la que se ha granjeado gracias a las críticas que hacen (algunas de manera un tanto injustificadas) a personajes del corazón. Los cebos con los que venden sus informaciones a veces son, además, un tanto “exagerados” según los espectadores.

Amistad

En su última edición, el programa quiso indagar en la amistad de Íñigo Onieva con una de las concursantes de Supervivientes, concretamente Katerina Safarova, hasta ahora totalmente desconocida. Y es que los dos se siguen en Instagram desde el año 2020, como cuentan en el programa, intercambiándose un buen número de me gustas a través de la aplicación.

No solo eso, según apuntan, también han coincidido, al menos en el tiempo, en algunos destinos de vacaciones, tal y como muestran en las imágenes que ambos compartieron en sus redes. Eso sí, dan cuenta también de que el intercambio de me gustas entre ambos se frenó en seco el pasado mes de diciembre, cuando Íñigo Onieva retomó su relación con Tamara Falcó. Eso sí, Katerina sí siguió dándole me gustas al empresario hasta su partida a Honduras.