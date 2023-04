Netflix acaba de estrenar la segunda temporada de una de sus series más exitosas en los últimos tiempos: Soy Georgina. Después del éxito de la primera temporada, este reality sobre la vida de la influencer acompaña de nuevo a su familia en una nueva etapa vital. La mujer de Cristiano Ronaldo toma la palabra para explicar de manera sincera cómo es vivir su vida y mantener una relación y una familia con uno de los futbolistas más famosos del mundo. Ahora Georgina está en plena promoción de esta nueva entrega de capítulos y acudió a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre algunos detalles más privados de su vida.

Algunas de las declaraciones de la influencer han sido muy comentadas y criticadas a través de las redes sociales y han sido varios los momentos que se han hecho virales de esa conversación. Uno de los momentos más virales, sin embargo, lo dio en directo cuando sorprendió a Pablo Motos con un regalo de valor incalculable: un bolso hecho con la lona publicitaria para su segunda temporada de Gran Vía.

Y es que en esta nueva temporada varios invitados han dejado a la audiencia boquiabierta. Rosalía y Rauw Alejandro aparecen en uno de los capítulos en el que reciben a Georgina y sus hijos entre bambalinas después de un concierto de la catalana. No obstante, algo que llama la atención en gran medida de este tipo de docu realities en los que se cuenta la vida de personas con alto poder económico es la cantidad de dinero que pueden llegar a gastarse. Durante una de las escenas del documental, Georgina acude a comprar a una tienda a la que en principio solo fue para “comprar un modelito para la playa”, pero finalmente acabó por “llevarse media tienda”. La protagonista comenzó a jugar junto a sus acompañantes a un juego similar a El Precio Justo, tratando de adivinar a cuanto ascendía la cuantiosa cantidad. Finalmente el resultado fue de 27.515 euros, a lo que uno de los acompañantes añadió: “Te ha salido más barato de lo que pensaba”.

No ha sido el único momento similar que ha causado tendencia. Georgina comentó también en la entrevista de El Hormiguero que el ropero de su nueva casa es tan grande que no lo ha llegado a llenar: “En Arabia el lujo vale un 30% más, entonces no estoy yendo tanto a comprar. Es tan grande el vestidor que el otro día Cristiano me pidió que lo rellenara un poquito”.