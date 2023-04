Por todos es sabido que Lydia Lozano no está nada de acuerdo con que su marido Charly aparezca públicamente en los medios, pero esta vez ha sido diferente. ‘Sálvame’ tenía guardado para la colaboradora un sorpresón que la ha dejado con la boca abierta.

Así nació la historia de amor entre la periodista y el hombre de "los zapatos verdes"

Se conocieron porque ella salía con un amigo suyo. Cuando rompieron, Charly le invitó a cenar a casa de una familia “muy divertida” y la colaboradora acudió. Cuando abrió la puerta y le vio vestido con unos vaqueros verdes y unas zapatillas a juego pensó que era “especial”. Viéndole moverse, reír y hablar, se enamoró: “Contó cómo hacía los chipirones en su tinta y lo contó de una manera que se me caían las lágrimas, era divertido”.

Aquella noche, sin embargo, acabó mal porque Lydia discutió con su ex. Lo que no se esperaba era el mensaje que le envió Charly al día siguiente preguntándole: “¿Cómo estás, princesa?” Y que fue el verdadero inicio de su relación.

La pedida

Su pedida de mano fue de lo más original y es que el arquitecto le pidió matrimonio en un posavasos: Charly le escribió que era la mujer de su vida y que se casarían el 22 de junio de 2022.

'Charly' siembra el caos en plató

Lydia se ha quedado atónita en cuanto ha visto entrar al plató del programa a la viva imagen de su marido, y es que Josep Ferré lo ha vuelto a hacer, pero esta vez se ha puesto en la piel del marido de Lydia Lozano y ha reaparecido en el programa como ‘Charly’.

La imitación que el cómico ha hecho del marido de la colaboradora ha provocado las risas de todo el plató, e incluso de Lydia, quien le ha ofrecido un sitio a su lado para estar más cerquita.

‘Charly’ no ha podido evitar lanzarle unos cuantos piropos a Lydia: ‘’Esta noche voy a hacer una fiesta en mi Kelly, pero que no venga ninguna chica ni nada porque yo no voy nunca a un velero teniendo un transatlántico en mi casa’’.

Sus palabras han provocado la emoción en el público, quienes han pedido ver un beso entre ambos, al principio Lydia ha hecho oídos sordos, pero tras la insistencia, ‘la pareja’ se ha dado un beso de lo más pasional que ha provocado el caos en el plató de ‘Sálvame’.

María Patiño no quiso desaprovechar la presencia de 'Charly' para preguntarle por la opinión que tenía de los colaboradores. Una cuestión ante la que el marido de Lozano no se cortó y contestó sin miramientos: "Vosotros me la bufáis. La que me importa es ella", indicó a la vez que miraba a la reina del 'baile chuminero'.