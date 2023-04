En un turno de trabajo en un restaurante pueden pasar muchas cosas, ya sea por el comportamiento de un cliente indignado y la respuesta del dueño o por el error cometido por algún empleado. Sin embargo, una mujer en Estados Unidos jamás imaginó que un enorme descuido sería el causante de que el teléfono móvil del establecimiento desapareciese sin que nadie se diera cuenta.

El móvil, un protagonista inesperado

Perder el teléfono móvil es uno de los mayores miedos a los que se enfrenta cualquier persona hoy en día. En se encuentra una importante cantidad de información personal del usuario, desde las fotos y mensajes de nuestros seres queridos a los contactos profesionales y, lo que es aún más peligroso, el acceso a nuestro banco e información sensible que no debería caer en manos ajenas. Aroa Pérez es una joven que el año pasado perdió su teléfono móvil. La suerte quiso que se lo encontraran dos jóvenes sin ningún tipo de maldad y que, en lugar de quedarse el teléfono como podrían haber hecho otras personas (sobre todo siendo un iPhone 13), solo pensaron en devolvérselo a su dueña. Pero, mientras llegaba el momento de la devolución, decidieron pasar un buen rato y grabar unos vídeos con el móvil extraviado. En uno de ellos incluía un llamativo mensaje. "Súbenos a TikTok, que esto es de buena gente, y nos hacemos virales".

Dicho y hecho, el video llegó a sumar cerca e 10 millones de reproducciones, corriendo por internet como la pólvora.

Cuando el teléfono del trabajo acaba en la casa del comensal

"Mis compañeros de trabajo viéndome guardar nuestro único teléfono", escribió la persona a cargo de la cuenta de TikTok del restaurante Neri’s Cafe And Mexican Grill, ubicado en Nueva Jersey (Estados Unidos). En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, se observa que la trabajadora coge sin querer el móvil y lo coloca dentro de un pedido a domicilio.

La publicación, por supuesto, se hizo viral en la plataforma asiática, con más de 11 millones de visualizaciones. En la sección de comentarios, la dueña del restaurante explicó que, una vez que descubrieron lo sucedido, pudieron recuperar el aparato tras ir a la vivienda del cliente.

No obstante, el hecho provocó confusión entre los usuarios, quienes no se explicaron cómo fue posible que no se dieran cuenta de que habían perdido su principal herramienta de trabajo.

En declaraciones a 'Daily Dot', la protagonista del clip dijo que su marido pensó que había tirado el teléfono a la basura sin querer. Sin embargo, revisaron las imágenes y comprobaron que iba dentro de un pedido.

Es más, gracias a que conocían a la persona que recibió el teléfono, un cliente habitual, lograron rápidamente recuperarlo. "Llamé desde mi móvil y le pregunté: 'Oye, ¿he metido un teléfono en la bolsa esta noche?'. Y me contestó: '¡Dios mío, sí!', relató la empleada.