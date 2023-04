A principios del mes de marzo, 'Fiesta' destapó la existencia de un chat de amigos en el que Yulen Pereira rajaba lo más grande de Anabel Pantoja. En aquel momento, algunos dudaron de la veracidad de esa noticia, entre ellos, la propia afectada. Hoy damos un paso más adelante y destapamos algunos de los mensajes que se pueden leer en esa conversación.

Al parecer, la alimentación de Anabel Pantoja (la grasa, la carne, el pan y la mayonesa) podría haber sido uno de los motivos por los cuales la relación entre Anabel y Yulen no llegó a buen puerto: "Estoy harto de su dieta", llega a decir. Destapamos este y otros mensajes en los que se habla de su físico, su dieta y su mal carácter. Iván Reboso aclara que estos mensajes se producen mientras Anabel y Yulen eran pareja, lo que complica la cosa.

Yulen pone verde a Anabel Pantoja en un chat de WhatsApp

Iván empieza por el principio, el tema de la comida: "Él tiene una dieta estricta y a ella le gusta la comida rápida. Discutían por el tema de la dieta, ella se la saltaba y le pedía a él que se la saltara. A él le molestaba que por la noche comiera según qué cosas. Estas discusiones de pareja él las traslada al grupo de amigos. Se refiere a ella de manera peyorativa y se mete con su físico. Son palabras desagradables, no entro en detalles, pero todos lo podéis imaginar. Hablaba de su cuerpo".

Respecto a su carácter, Yulen también se explayó con sus amigos: "Transmite en el grupo que 'poco se ha llevado Omar con lo mucho que ha tenido que aguantar de Anabel'. Es lo peor que se puede decir de una pareja. Su círculo dice que es un bocazas, que le gusta ser protagonista y no entienden que se dirija así a una persona con la que está."

Anabel, que se pone en contacto con Luis Rollán, no se cree esto y no quiere entrar a comentar la polémica: dice que ella nunca va a habar mal de su ex.

Rumores de infidelidad

En medio de esta polémica, Aurelio Manzano echa más leña al fuego transmitiendo una información que le ha llegado. Al parecer, la sobrina de Isabel Pantoja habría sido infiel a Yulen durante la gira americana de la tonadillera con el fisioterapeuta de la cantante.