La relación entre Adara Molinero y Katerina Safavora, que empezó siendo buena, ha ido poco a poco a menos, hasta que ahora ya la cosa ha explotado en 'playa Royal' y todo ha detonado mientras recogían troncos para el fuego.

La modelo rusa tira los troncos de la montaña hacia abajo, lugar donde está Adara también recogiendo madera y esta avisa: "Cuidado que me vais a dar. Katerina, te estoy avisando". Pero ella continúa tirándolos y esto hace que la exconcusante de Secret Story suba el tono: "Como me des me voy a enfadar mucho".

Su compañera le dice que si "tiene miedo de que le den se quede sentada" y esto le hace reaccionar: "Eso es lo que te gustaría a ti, que me quedara sentada. Tiralos deslizando, no a la cabeza". Y como Katerina continúa, Adara estalla y ambas se enzarzan.

"No me hace falta hacer la payasa para destacar como a ti", le dice Katerina y aquí Adara no duda en decir lo que piensa de la relación que está teniendo con Manuel Cortés en Honduras: "Y tú tumbarte en la esterilla para darte cariñitos, que no se lo cree nadie eso, tenéis atracción cero. Más tristeza me darí a a mí tener que hacer eso para aguantar en un concurso, una carpeta más 'fake' que tu cara, dais vergüenza ajena".

"Tú cuando vas a realities y siempre te enganchas con unos y con otros, poniendo los cuernos a todo el mundo, esto yo no lo hago", le dice la rusa y es que cree que a Adara le gustaba Manuel y cuando les juntaron ella se ha puesto celosa: "Con tus comentarios me parece eso". Algo que le da risa a Adara y le recuerda su nominación a Alma pese a su buena relación con Manuel: "Traidora". "Tú eres una payasa. Con treinta años y un hijo comportante así, no sé que ejemplo quieres dar", responde Katerina, ante lo que Adara le dice: "Eres muy mala".

Adara se desahoga con Asraf

Tras esto, Adara no puede evitar romperse con las cosas que le dice su compañera, se rompe con Asraf y le cuenta todo lo que ha pasado, destacando entre lo que más le ha dolido el comentario de que no es un ejemplo para su hijo ni para su familia: "Sabía que me iba a destrozar, me ha dicho de todo". "Me parece horrible", le dice el novio de Isa Pantoja y le recuerda que es una muy buena madre.

Mientras Katerina habla con sus compañeras, cree que su compañera hace el 'show' y que buscan discusiones de la nada: "Cómo me cansa el circo".

Aitor, el hermano de Adara e Ivana Icardi se enfrentan en plató

Ante esto, también han llegado las reacciones desde el plató. "Lo de Adara para mí siempre es provocador, vamos a ver cómo sigue el concurso", ha dicho Ivana Icardi sobre lo que está viendo de la superviviente hasta ahora y su discusión con Katerina. Algo que ha hecho reaccionar a su hermano Aitor: "Nunca eres objetiva" y aquí ha detonado la tensión entre ellos en el plató.