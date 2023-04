No corren buenos tiempos para la sobrinísima de Isabel Pantoja. Tras la mediática ruptura con el que fuera su marido, Omar y su posterior romance al calor de Honduras en 'Supervivientes' con el esgrimista Yulen Pereira, Anabel Pantoja volvía a experimentar del desamor tras romper la relación con el deportista olímpico.

Y en Fiesta explicaba que ella le habría sido infiel en su gira en Miami. Durante la tarde de 'Fiesta' han salido a la luz unos mensajes de Yulen en los que no dejaba en muy buen lugar a Anabel Pantoja, pero la historia ha dado un giro 360 cuando Aurelio Manzano ha desvelado una exclusiva que implica de lleno a la sobrina de la tonadillera.

''Anabel Pantoja le habría sido infiel a Yulen durante la gira americana de Isabel Pantoja'', así ha soltado el colaborador la bomba. Aurelio ha querido dar todos los detalles: '' Domingo, acababa de terminar el último concierto de Isabel Pantoja en Miami y se iban para Nueva York. El grupo de Anabel se va a una discoteca en Ocean Drive en Miami que se llama Palace, un restaurante donde se hace un espectáculo Drag. Personas que estaban ahí en ese momento vieron a Anabel Pantoja besándose con el famoso fisioterapeuta con el que hemos estado hablando''.

El colaborador ha querido dar su opinión sobre el tema: ''Con lo cual si ella llega aquí después y se muestra así de sorprendida porque Yulen la ha dejado, pues muy sorprendida no tendría que estar…''.

Acto seguido, Emma García ha interrumpido a Aurelio porque quería conocer a fondo los detalles de ese beso: ''Tuvo cariños, risas y besos en la discoteca Palace, además delante de todo el mundo, todo el mundo lo vio'', ha recalcado el colaborador.

Yulen pone verde a Anabel Pantoja en un chat de WhatsApp

Iván empieza por el principio, el tema de la comida: "Él tiene una dieta estricta y a ella le gusta la comida rápida. Discutían por el tema de la dieta, ella se la saltaba y le pedía a él que se la saltara. A él le molestaba que por la noche comiera según qué cosas. Estas discusiones de pareja él las traslada al grupo de amigos. Se refiere a ella de manera peyorativa y se mete con su físico. Son palabras desagradables, no entro en detalles, pero todos lo podéis imaginar. Hablaba de su cuerpo".

Respecto a su carácter, Yulen también se explayó con sus amigos: "Transmite en el grupo que 'poco se ha llevado Omar con lo mucho que ha tenido que aguantar de Anabel'. Es lo peor que se puede decir de una pareja. Su círculo dice que es un bocazas, que le gusta ser protagonista y no entienden que se dirija así a una persona con la que está."

Anabel, que se pone en contacto con Luis Rollán, no se cree esto y no quiere entrar a comentar la polémica: dice que ella nunca va a habar mal de su ex.

Ajena a la polémica

A pesar del convulso presente de Anabel Pantoja, la influencer se encuentra en casa, rodeada de los suyos, dispuesta a disfrutar de uno de los momentos más especiales para la andaluza: la Semana Santa.

Acompañada de su madre, Merchi, la joven ha subido a su perfil de Instagram unos stories donde se las puede ver a las dos celebrando el Domingo de ramos. "Ya ha salido la primera cofradía: nosotras dos. Llevamos el mismo paso", cuenta con humor la sobrina de Isabel Pantoja que camina con paso de procesión del brazo de su madre.