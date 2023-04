Marta Riesco trabajaba hasta hace unas semanas como reportera en Fiesta, el programa de Telecinco que presenta Emma García. Su fulminante despido fue sonado, tanto, que la propia Riesco aseguró que acudiría a los tribunales porque no estaba conforme con las razones expuestas por la productora del programa. Sin embargo, la exreportera no para de trabajar, aunque su labor no tenga demasiado que ver con la televisión.

Marta Riesco confirma su despido de Unicorn Content: "No estoy conforme con los motivos" Pero vamos por partes. Todo comenzó tras el rifirrafe que tuvo la reportera y novia de Antonio David Flores con una reportera de Sálvame durante la rueda de prensa del torero Ortega Cano. Marta Riesco se sintió insultada por su compañera de cadena, pero eso no quedó ahí, sino que considera que hay todo un complot montado contra ella dentro de la cadena. Un caso que ha salpicado al propio presidente de Mediaset, Borja Prado. Pero es que Marta Riesco no se ha quedado quieta, sino que ha amenazado con arremeter contra muchas caras de la cadena amiga, como Belén Esteban, ligada a Sálvame y con la que ya ha tenido más de un encontronazo en el que casi llegan a las manos. Pero Belén Esteban no es la única, esto también ha afectado a Alexia Rivas o al Maestro Joao, entre otros. Finalmente, aunque retomó su trabajo tras obtener el alta médica, el trabajo no le ha durado mucho, obteniendo un "despido disciplinario", tal y como ella misma confirmó a través de sus redes. Problemas Pero éste no es el único de sus problemas, y es que la novia de Antonio David estrenó un canal de Twitch para hacer conexiones en directo con una inauguración un tanto desafortunada. La exreportera comentaba con sus seguidores una anécdota del trabajo, concretamente cuando la enviaron a El Bierzo para buscar a las sobrinas de la fallecida Lina Morgan. Hasta ahí todo bien, pero el problema fue cuando contó la situación en la que se encuentran estas mujeres. "A mí me mandan a hacer un reportaje donde tengo que buscar a dos personas sin techo, drogadictas y que lo tienen todo", explica Marta Riesco sin parar de reír. Unas desafortunadas declaraciones que no han sentado nada bien entre los usuarios de Twitter. Más allá de esta última polémica, Marta Riesco está muy activa en sus redes sociales, tanto que ya podría considerarse como toda una influencer profesional. Dando un repaso a las publicaciones que realiza en su perfil de Instagram, éstas están llenas de marcas que la exreportera promociona, desde restaurantes hasta camisetas. También da cuenta de su vida privada, como el fin de semana que pasó en Córdoba junto a su novio Antonio David.