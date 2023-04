Rosalía y Rauw Alejandro se subieron juntos al escenario este sábado para cantar por primera vez en directo Beso y Vampiros, dos de los tres temas de su EP RЯ.

La cantante catalana se sumó al concierto del Estadio Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico para acompañar a su chico en una noche muy especial. Era la primera de las dos paradas del Saturno World Tour en su ciudad.

La pareja protagonizó un momento histórico en su carrera y contaron con dos testigos muy especiales.

La imagen de la que todo el mundo habla

Y, cómo no, las madres de los protagonistas no podían perderse un momento como ese. La madre de Rosalía y la madre de Rauleto disfrutaron y posaron juntas para fotografiarse en la grada, mientras sus hijos ponían el pelo de punta a todos los presentes besándose en directo y presumiendo de su amor. Es la primera vez que las carreras profesionales de los dos cantantes se cruzan de esta manera, y ellas les han mostrado todo su apoyo.

Pilar Tobella, la madre de Rosalía, y María Ruiz, de la de Rauw, no se quisieron perder la cita y la siguieron desde un lugar privilegiado del estadio. Juntas protagonizaron una de las grandes fotos de la noche.

La imagen la compartió Pilar, madre de Rosalía, en su cuenta de Instagram. La instantánea, además se incluye en un álbum de varias fotos, en la que se incluye una de Rosalía con las dos madres.

De hecho, en una entrevista para Billboard después del lanzamiento de 'RyR', Rosalía confesó que les ha costado mucho tiempo colaborar juntos porque, antes de explotar su relación en la industria, querían que su amor creciese de la forma más sana posible: "Queríamos crear los cimientos de la relación, de una relación sólida y, luego, si la música tenía que venir, vendría", dijo, y por eso han pasado tres años hasta que se han subido juntos al escenario.

Para los fans individuales de cada uno y para sus carpeteros, su actuación en Puerto Rico fue un sueño cumplido. No solo por la interpretación de su EP, sino por todo el cariño que se demostraron. Las letras de su feat. no fueron elegidas al azar: 'Beso' habla del día en el que se conocieron, 'Vampiros' del momento actual que están viviendo como pareja y 'Promesa' habla de su prometedor futuro. Ésa fue la única que no cantaron.