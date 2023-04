Hace unos días saltaban todas las alarmas sobre el estado de salud de Rocío Flores, la hija de Antonio David Flores, a causa un virus que no le permite llevar el ritmo de vida que normalmente tiene.

Rocío Flores es nieta de Rocío Jurado, que fue una de las cantantes más queridas y emblemáticas de España. Nacida en Chipiona, Cádiz, el 18 de septiembre de 1946, Rocío Carrasco Mohedano, más conocida como Rocío Jurado, comenzó su carrera en la música a mediados de los años sesenta.

Desde joven, Rocío Jurado demostró un talento natural para el canto. A los 16 años, ganó su primer concurso de talentos en su ciudad natal y, poco después, comenzó a cantar en diferentes festivales y espectáculos en Andalucía.

En 1968, Rocío Jurado lanzó su primer álbum, "Rocío Jurado canta a España", que incluía canciones populares de diferentes regiones del país. El éxito del álbum la catapultó a la fama y la convirtió en una de las artistas más queridas de España.

A lo largo de su carrera, Rocío Jurado lanzó más de 30 álbumes y vendió millones de copias en todo el mundo. Además de su talento como cantante, también fue una actriz muy querida por el público, apareciendo en varias películas y series de televisión.

Rocío Jurado también fue una defensora de los derechos de la comunidad LGBT, y se convirtió en un ícono para la comunidad. En una época en la que ser gay o lesbiana era un tabú en España, Rocío Jurado hablaba abiertamente sobre la necesidad de respetar y aceptar a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

Se niega a ir al hospital

Rocío Flores ha decidido consultar con sus seguidores su último problema médico. En lugar de ir al médico, como suele ser lo recomendable en estos casos, la hija de Antonio David Flores ha compartido su preocupación en su perfil de Instagram en búsqueda de alguna solución.

Según ha contado la influencer, "la Semana Santa en mi casa es un poco desastrosa, sobre todo los lunes y martes Santo", y por ello no ha podido publicar nada en sus redes sociales. De hecho, en sus últimas publicaciones la joven les enseñó a sus seguidores cómo se preparaba para ir a ver las procesiones.

Si embargo, antes de salir, Rocío quiso hacerles una pregunta a sus seguidores. A la joven le ha salido una herida en el labio, y, como no quiere ir al hospital, les ha contado cómo se encuentra para que le den consejos: "Llevo 3 días que me ha salido esto en la boca, nunca me da fiebre, solo una vez hace un par de meses cuando me pinché el labio me salió un poquito".

De hecho, esta no ha sido la primera vez que le sucede, como así confesó: "Hace un par de años me tuvieron que ingresar en el hospital porque me salió algo parecido, pero nunca supieron que era, me hicieron pruebas de todo tipo, aunque no lo vieron claro. Me ha salido y cada vez está peor".