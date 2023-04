Ibai Llanos acaba de someterse a una serie de pruebas médicas debido a la ceguera parcial que tiene en el ojo izquierdo desde hace ya tiempo y ante el miedo de que su afección pueda ser mucho mayor.

El "streamer" lleva casi una década en Twitch. Y desde entonces, la polémica en torno a su peso ha sido uno de los temas más comentados a lo largo de su carrera. En los últimos días, son muchos los que han vuelto a señalarle por promover el sobrepeso tras anunciar su menú con el chef marbellí Dani García. Y es que Llanos es el séptimo "streamer" en unirse a la Gaming Family de la Familia Mediterránea y crear su propio menú de comida a domicilio. Según él, el mejor hasta la fecha con cosas no vistas hasta el momento: perrito de txuleta, alitas picantes o un takoyaki de postre.

Unas combinaciones que han servido para que internautas o incluso medios de comunicación para volver a criticarle por lo que 'defiende'. En su streaming emitido en directo para presentar el menú y probarlo en directo, ha querido responderles. A aquellos que le han señalado diciendo que "les da pena" porque su físico "es lamentable", ha querido aclarar que el menú es para "un capricho". El resto del tiempo, ha recordado, promueve los hábitos saludables en sus directos.

Llanos es transparente y, tras confesar que su propio reto de cambio físico había decaído, también señaló que esa semana "he ido todos los días al gimnasio". "Desde que estoy en Twitch, he ayudado a mucha gente a hacer un cambio físico", ha declarado: "¿Os parece un sinsentido que alguien con mi físico pueda motivar a alguien? Lo que yo proyecto es llevar una vida saludable, físicamente y mentalmente".

Tanto él, como su entrenador, repiten el mensaje de que "fracasa el que no intenta": "Me han llegado mensajes muy emotivos de personas que han perdido 20 ó 30 kilos y me animan a mí a hacerlo". Y ha recordado lo más importante: "Hay seis creadores de contenido que han sacado un menú antes que yo y no ha pasado nada. Tenían hamburguesas, churros... el problema es cuando lo hace alguien gordo como yo".

Apoyos

Asimismo, el "streamer" ha recibido numerosas muestras de apoyo, y entre ellas las de Lucía Etxebarria quien en su perfil de Twitter se ha dirigido directamente a Llanos para decirle. "Ibai, tú estás bueno, en serio, y eres guapo". Pero no solo le ha dicho eso, sino que ha reforzado sus palabras asegurando que "muchos hombres y mujeres estarían encantados de pasar una noche contigo. Pasa de los amargados, por favor, que la gente se aburre mucho".

Pero su actual problema médico no tiene que ver, al menos no directamente, con su peso, sino con la ceguera parcial que padece. "Básicamente me han hecho una primera prueba de TAC, luego me han hecho otro TAC con contraste, te pinchan algo para que las venas se vean más... Pero bueno, lo importante aquí amigos es que hoy me iban a decir si tenía algún tipo de problema que si en la masa del cerebro que si algún tumor", comentaba el streamer a sus seguidores de Tik Tok, para anunciarles más tarde que "efectivamente amigos, estoy bien, está todo controlado".

Asimismo, le han confirmado que la ceguera no le pasará al otro ojo y que, quizá en un futuro más bien lejano, incluso podría recuperar la visión.