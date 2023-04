Con la reciente maternidad de Ana Obregón a los 68 años gracias la gestación subrogada, el debate acerca de la edad límite para afrontar la ardua tarea de ser padre ha vuelto a copar las portadas de la prensa y a llenar horas y horas de debates en programas de televisión.

Ana Obregón, madre a los 68 años

A punto de cumplirse tres años del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón ha vuelto a nacer y ha recuperado la sonrisa y las ganas de vivir. La presentadora, de 68 años, fue madre de una niña por gestación subrogada en Miami. Una pequeña que se llamaría Ana como ella y que nació el pasado 20 de marzo en el conocido hospital Memorial Regional Hospital de la ciudad norteamericana.

Así lo ha descubierto la revista ¡Hola! en exclusiva, publicando las imágenes de la bióloga abandonando el centro médico en una silla de ruedas en la que se puede leer 'carrito para la madre y el bebé' tres días después del nacimiento de su hija con la pequeña en brazos -con una capota y una toquilla en tonos blancos y rosas- y una emoción imposible de ocultar.

El deseo de Matamoros

El programa de las tardes de Telecinco no podía permanecer al margen y se lanzaba también ha plantear esta cuestión a lo largo de su tertulia.

A este respecto, María Patiño preguntaba a Kiko Matamoros si le gustaría ser padre de nuevo junto a su futura mujer, Marta López Álamo, y su respuesta era clara.

"Quiero tener un hijo y tengo la suerte de que tengo una pareja que es muy joven y se que no se va a quedar huérfano de padre y madre, a menos que fuera por una catástrofe, sería antinatural", decía Kiko Matamoros ante las preguntas de María Patiño.

Es más el colaborador, que ya es padre de cinco hijos, cuatro en su primer matrimonio y una en el segundo, confesaba en 'Sálvame': "Me gustaría tener un par de hijos". Un comentario ante el que Belén Esteban no reprimir las risas . "Un par dice. Me hace gracia. En vez de en el 'Oh my club' lo veremos en El Retiro", cuenta la colaboradora, al tiempo que hace como si remara, como si estuviera en una de las barcas del parque madrileño.

El debate en 'Sálvame'

Para Laura Fa, esta decisión denota "egoísmo" por parte de Kiko. "Pensar que solo se va a quedar huérfano de padre como si fuera algo positivo..." Sin embargo, para María Patiño es únicamente "un acto de amor": "¿Cuál es el problema si ella quiere tener un hijo con él? Matamoros es mayor pero, ¿Quién garantiza cuánto vamos a vivir? se preguntaba la presentadora.

"Estoy convencido, y si tuviera media duda no lo haría, que el día de mañana, cuando mi futuro hijo tuviera 20 años, con el amor que le va a dar su madre, que yo puedo estar, estoy seguro que si le preguntan qué le ha parecido venir al mundo va a decir que maravilloso", añadía Kiko Matamoros, que concluía: "Puedo engendrar vida y hacer feliz a mi pareja y a mi descendencia".