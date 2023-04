La aventura de Gema Aldón en 'Supervivientes' llegaba a su fin este jueves de la peor manera posible. Días después de hacerse daño en el codo durante la prueba de líder, y tras hacerle las pruebas médicas pertinentes, la hija de Ana María Aldón se veía obligada a abandonar el reality para tratar su lesión -una fisura agravada con una infección- en España.

"Me da mucha pena porque tenía muchas ganas de seguir. Era un programa que me encantaba desde siempre, en el que estuvo mi madre, pero me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando y seguía haciendo pruebas. En ningún momento me rendí" confesaba la joven cuando Jorge Javier Vázquez le comunicaba que el concurso había terminado para ella por motivos de salud.

Y este martes, a primera hora de la mañana, Gema ha llegado a España para ponerse en manos de los médicos y recuperarse cuanto antes de su lesión en el codo. Con el brazo en cabestrillo y una tristeza imposible de ocultar, la 'enemiga pública número 1' de Gloria Camila ha recorrido la terminal del aeropuerto de Madrid cabizbaja y en silencio, sin aclarar cómo se encuentra ni si tiene esperanzas de volver a 'Supervivientes' en un futuro.

A su lado, Isabel y Miriam, la exmujer y la hija de Ginés Corregüela, bastante más animadas que Gema tras su visita sorpresa al 'rey de los bocadillos' en Honduras. Un encuentro que ha dado mucho que hablar, ya que a pesar de que el concursante mantenía una incipiente relación con una mujer llamada Yaiza -su defensora en el plató- no ha dudado en elegir a la madre de sus hijas y pedirle en directo una nueva oportunidad.

"Si me perdona sigo con ella. Nos conocimos con 17 años y lo he dicho: yo la he cagado y le he pedido perdón un montón de veces. Sé que es duro para ella perdonarme, pero si ella me perdona, podemos seguir igual que hemos estado 32 años juntos, otros 32 más. Si tuviera que decidir entre Yaiza e Isabel, elegiría a Isabel. Son 32 años de matrimonio y eso no se borra en un segundo. Yaiza, si me está viendo, que me perdone, pero ella está por encima de todas" reconocía Ginés mirando con cara de adoración a Isabel.

Un culebrón que todavía no ha llegado a su fin, puesto que lejos de tirar la toalla, Yaiza ha puesto rumbo a Honduras para intentar reconquistar al 'tiktoker'. Un reencuentro que veremos este jueves y que parece no preocupar demasiado a su mujer, a la que hemos visto de lo más sonriente y tranquila a su llegada a Madrid con su hija y con Gema Aldón.

Eso sí, a pesar de sus risas, Isabel ha dejado en el aire si le dará una segunda oportunidad a Ginés y cómo cree que reaccionará su marido al ver a Yaiza en Honduras.