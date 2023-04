Aunque Lara Álvarez ya no está en Supervivientes, la presentadora sigue muy activa en sus redes sociales y seguro que pronto encuentra un nuevo proyecto audiovisual en el que continuar su carrera. Mientras tanto, en las redes sociales se puede ver a la asturiana en su día a día, donde muestra lo que le acontece. Y de hecho, en sus últimos stories de Instagram muestra lo que le ocurrió cuando estaba sacando a pasear a su perro por el campo, toda una proeza que, como señaló la propia Lara Álvarez tuvo "final feliz para los dos, menos mal".

Y es que a pesar de que fue ella quien tomó la decisión de dejar 'Supervivientes' y ceder su testigo a Laura Madrueño después de ocho años presentando el reality desde Honduras para afrontar nuevos proyectos, ha sido extraño para la asturiana ver 'desde la barrera' el inicio de la nueva edición.

Por ello, y buscando desconectar de la realidad, reconectar consigo misma y cargar pilas de cara a los nuevos retos profesionales en los que pronto se embarcará con Mediaset, Lara decidía poner tierra de por medio y regalarse unas merecidas vacaciones en Costa Rica coincidiendo con el inicio de 'Supervivientes'. Un enriquecedor viaje en solitario en el que ha combinado relax y aventura y del que nos ha dado pequeñas pinceladas a través de Instagram en las últimas semanas.

Sin embargo, toca volver a la realidad y ponerse manos a la obra con el que se rumorea que podría tratarse de su nuevo proyecto... ¡El regreso de 'Pekín Express'! Un formato en el que varias parejas de concursantes tienen que luchar por alcanzar la meta antes que sus rivales en un país extranjero en el que no conocen el idioma ni el terreno. Tal y como adelanta 'La Cuernis' en su cuenta de Instagram, el nombre de Lara -una apasionada de los viajes y las aventuras- suena con fuerza para convertirse en la presentadora del reality si volviese a Mediaset después de una última etapa en Antena 3 en la que, con Cristina Pedroche al frente, no conquistó a la audiencia como cuando lo presentaron Raquel Sánchez Silva primero, y Jesús Vázquez después, en Cuatro.

Un programa que le vendría como anillo al dedo a Lara que, ajena a los rumores sobre su nuevo proyecto profesional, ha regresado a Madrid tras sus vacaciones en solitario en Costa Rica con las pilas cargadas y luciendo la mejor de sus sonrisas.

Proyectos

Pero mientras se hace o no realidad este proyecto, Lara Álvarez sigue con su vida, aunque eso no quiere decir que no le ocurran cosas. Y es que durante uno de sus últimos paseos con su perro, la asturiana se encontró con otros dos canes que no tenían cerca al dueño. Por eso la presentadora no dudó un momento en ponerse en contacto con la Policía Local para avisar de lo ocurrido, quienes enviaron hasta la zona a una persona de la protectora animal para hacerse cargo de los animales hasta que dieran con sus dueños.

La presentadora transmitió todo lo ocurrido en su perfil de Instagram. Una vez que la persona de la protectora se llevó a los dos perros, la asturiana terminó el vídeo con un "final feliz para los dos, menos mal".