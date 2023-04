Ana Obregón comienza una nueva etapa vital. La presentadora fue madre/abuela vez a los 68 años, según adelantaba Hola. Una niña que ha nacido sana y por gestación subrogada en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami, donde aún se encuentra Ana ya con la nueva integrante de su familia.

De esta manera, la alegría vuelve a casa de la actriz e investigadora de 'Mask Singer', después de unos años muy duros en los que tuvo que afrontar tras la enfermedad y posterior pérdida de su hijo Aless, víctima de un cáncer. También fallecieron sus dos padres, como consecuencia de su avanzada edad.

Tal es la alegría de la actriz que lo ha querido compartir en sus redes sociales con unas reveladoras palabras. "¡Nos pillaron¡ Llegó la luz a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

La madre gestante

Ana Obregón acaba de confirmar la noticia de muchos ya daban por hecho en los últimos días: la recién nacida no es su hija, si no su nieta y el embarazo se habría producido con semen de su hijo fallecido, Aless Lequio.

Por lo tanto, Ana Obregón no se ha convertido en madre por gestación subrogada, si no en abuela de la pequeña Ana Sandra. "Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo", explica en la entrevista de la revista '¡Hola!'.

Es habitual ver a Alessandro Lequio (62 años) en ‘El programa de Ana Rosa’. De lunes a jueves se sienta en el Club social, el espacio en el que Ana Rosa Quintana y sus colaboradores comentan y analizan las últimas noticias del corazón. La semana pasada estaba en plató cuando tocó hablar de la supuesta maternidad de Ana Obregón (68 años), pero optó por mantenerse al margen. "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema no voy a decir nada ni ahora ni nunca", dijo a sus compañeros de programa. La noticia siguió ocupando titulares, y eso podría haber llegado a que el tertuliano haya decidido alejarse de los focos.

"De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido y sería absurdo", añadió Alessandro en ese primer debate sobre lo que se creía que era una nueva maternidad de Ana Obregón. En 2011 y, con motivo del nacimiento de los hijos de Miguel Bosé, Lequio se mostró totalmente contrario a esta práctica. "Yo veo una hipocresía que los mismos que aplauden a las madres de alquiler luego se escandalicen cuando una madre vende a su hijo... Para mí, las dos cosas son lo mismo", dijo hace doce años, según las imágenes rescatadas por 'Socialité'. Lo cierto es que esta situación cambia, y mucho, con la impactante confesión de Ana Obregón.

¿Dónde está Alessandro Lequio?

Alessandro Lequio habría estado dándole vueltas a qué hacer ahora que esta información ha salido a la luz. Finalmente, el italiano ha decidido poner tierra de por medio, alejándose así lo máximo posible del foco de la polémica. El colaborador está disfrutando de unos días de vacaciones de 'El programa de Ana Rosa'. Se ha marchado junto a su mujer, María Palacios, y la niña que tienen en común, Ena. De momento, se desconoce el destino. Hace apenas unas horas compartía en su Instagram un vídeo de unas suculentas chuletas a la brasa, pero sin ninguna pista sobre su paradero.