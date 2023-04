Ana Obregón posa en la portada de la revista '¡Hola!' presentando a su nieta, Ana Sandra, que ha nacido a través de un proceso de gestación subrogada. La actriz asegura que ha cumplido así la última voluntad de su hijo Aless, que quería ser padre. Sin embargo, según apuntaba Kiko Matamoros en 'Sálvame', Aless quería tener cinco hijos y afirmaba: "Es un objetivo que no ha cumplido del todo". Sin embargo, la actriz ha desmentido la noticia en un mensaje a María Patiño, aunque hacía un matÍz.

Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…' O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

La teoría de María Patiño

"Va mucho más allá, dice que es un objetivo que no ha cumplido del todo, que no descarta, porque el deseo de Aless era tener cinco hijos, llegar a los cinco", apuntaba Kiko Matamoros en 'Sálvame' en alusión a las declaraciones de Ana Obregón en la revista y añadía que llegan informaciones en esta dirección: "El rumor que está en las redacciones es que ya viene otro de camino".

De hecho, el colaborador nos hablaba de la fuente: "La misma persona que filtró hace cuatro meses este embarazo es la misma que ha filtrado que hay otro embarazo en camino".

Legalmente sería imposible que se produjeran dos embarazos simultáneos en Estados Unidos pero Kiko iba más allá diciendo: "No es en Estados Unidos, es en Argentina".

Ana Obregón desmiente los rumores que apuntan a un segundo bebé

Antes de que le rumor saliera a la luz, María Patiño se puso en contacto con Ana Obregón preguntándole si había más bebés en camino. Unas horas después, la periodista ha obtenido respuesta. Literalmente, la actriz ha desmentido la noticia pero deja abierta la posibilidad: “No hay otro bebé, pero tengo ganas”.