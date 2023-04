Ana Obregón lleva ya dos semanas en todo lo alto del candelero. Tras conocer que había tenido una niña por gestación subrogada la primera semana, en la noche del martes se conoció que realmente no era su hija, si no que era su nieta, cumpliendo así el deseo de su hijo fallecido Aless Lequio. Exclusiva tras exclusiva que, como muchas cosas en la vida, tienen un precio que irá a la cuenta bancaria de la presentadora, actriz y bióloga.

Y es que Ana Obregón ha presentado en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", afirma la conocida presentadora, que sigue en Miami junto a su nieta a la espera de completar los trámites y volver a España. Obregón explica que "Aless guardó su esperma antes de comenzar la quimioterapia. Los médicos así se lo recomendaron. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", desvela la actriz, que añade que "esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

Debate

Todo esto ha hecho que se forme un importante debate sobre la gestación subrogada que ha llegado también a la política. Y de hecho, en España la gestación subrogada es ilegal, aunque no en Estados Unidos. Pero otra pata importante de todo esto es lo que ha cobrado Ana Obregón por la exclusiva. Y de eso hablaron en El Programa de Ana Rosa. La periodista Marisa Martín Blázquez relató en el programa que la entrevista "fue telefónica" y que, según le han comentado, habrían pagado "una cantidad indecente de dinero", no solo por esta entrevista que va en portada, sino que "va a haber más".

Peor hoy h saltado la noticia en Sálvame de que Ana Obregón podría estar pensando en otro bebé. Sin embargo, en unallamada telefónica le ha contado a María Patiño que de momento "no hay otro bebé, aunque tengo ganas", aseguró la bióloga.