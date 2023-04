Parece que la nueva temporada de Masterchef está siendo convulsa. Y no solo por los participantes, sino por los cambios que se están produciendo en el programa. Ya en la presentación se dio cuenta de que se había duplicado la emisión de las galas, pasando a celebrarse los lunes y martes, con el objetivo de que los espectadores no tuvieran que trasnochar. Pero ha habido un cambio de última hora que ha hecho que el programa que tenía que emitirse el pasado martes no lo hiciese, cambiando su emisión a otro día de la semana.

Las redes estallan contra 'Masterchef' por una controvertida prueba: "Cada vez se parece más a la telebasura" En esta undécima edición del talent culinario, cocinarán el doble de aspirantes, que se enfrentarán al mayor número de pruebas de la historia del programa en España para alcanzar el premio de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un curso de cocina profesional en una prestigiosa facultad de gastronomía. La cadena publica emitirá dos programas semanales (los lunes y los martes) con dos únicas pruebas, en vez de las tres habituales. En la primera entrega semanal habrá dos retos en plató, uno de ellos eliminatorio, y, en la segunda entrega semanal, una prueba en exteriores y otra eliminación. Los aspirantes deben dar el 100% en cada reto porque dos concursantes dirán adiós cada semana. Unos 70.000 cocineros amateurs se inscribieron y en la selección final, serán 60 los que lucharán por el delantal blanco. Por primera vez, un estudiante de cocina de 19 años, exparticipante de ‘MasterChef Junior’, regresará a las cocinas. Una controladora aérea gaditana aterrizará con el objetivo de poner en marcha un catering para aerolíneas. El jurado lidiará con un joven creador en TikTok, capaz de revolucionarlo todo. También probarán suerte una jueza amante de las Harley-Davidson, un sacerdote dominico venezolano y una técnica de una multinacional española de telefonía, fan nº1 de ‘MasterChef’, capaz de recordarlo todo sobre el formato. Los aspirantes se enfrentarán a toda clase de retos: preparar un delivery gourmet, desenvolverse con técnicas de conservación ancestrales, competir en la carrera de ternera o la batalla de la miel, cocinar toda clase de platos internacionales, presentar un bocata sin pan y hasta realizar un árbol del cacao completamente de chocolate. Cocinas Una vez por semana, las cocinas recorrerán el país en busca de los lugares más asombrosos y los mejores productos. Sus platos se servirán en el claustro de la catedral de Toledo, en las profundidades del Oceanogràfic de Valencia, en las nevadas pistas andorranas de la estación de Grau Roig, en el último espectáculo del Circo de los Horrores, en una residencia de mayores y en Cuenca, Capital Española de la Gastronomía 2023. Esta semana empezó todo bien, con la gala del lunes dentro del horario, sin problemas. Pero sí se esperaban para la emisión del martes, ya que había un partido que retrasaría el inicio de la gala y que obligaría a los espectadores a trasnochar. Sin embargo, tras el partido el programa no se emitió. Desde RTVE afirmaron que decidieron posponer la emisión de la gala porque se había retrasado el inicio del partido. Así que la emisión de la gala que faltaba será el próximo domingo a las diez de la noche. La cuarta emisión de #MasterChef se ha trasladado al domingo, y se mantienen las emisiones de lunes y martes, todas a las 22:05 h en @La1_tve



¡Descubre qué nos espera en este triplete en cocinas! 🔥⬇https://t.co/eTwZg7eXrW — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 5 de abril de 2023 De este modo, los espectadores disfrutarán de tres días seguidos de Masterchef tras haber tenido una única racción esta semana.