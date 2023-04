Definitivamente, la trama de 'Supervivientes 2023' que más está sorprendiendo cada semana a los espectadores es la del culebrón de Ginés Corregüela, que intenta volver con su exmujer, Isabel Hurtado, mientras mantiene una relación sentimental con Yaiza Martín, una tinerfeña de 43 años que le defiende en plató y que es su compañera de agencia, pues al igual que él, se dedica al mundo de las redes sociales y es creadora de contenido en TikTok.

Si Ginés triunfa en la mencionada red social con sus bocadillos XXL empapados de aceite, Yaiza lo hace derrochando buen humor y sonrisas con sus bailes. "Sonreír siempre" y "sé feliz" son las dos frases que la canaria escribe siempre junto a sus vídeos y que definen muy bien su carácter y su personalidad, pues se define como una persona optimista y alegre, además de profundamente luchadora y reivindicativa.

La razón por la que Yaiza María Martín González se considera una persona luchadora es porque ha superado dos ictus y porque cuando tenía 16 años sobrevivió al atropello de un coche cuando cruzaba la calle en su isla natal; un terrible accidente que la postró en una silla de ruedas en plena adolescencia y que hizo saltar por los aires todos sus sueños, porque su objetivo era continuar con su carrera como futbolista y sacarse el carnet nada más cumplir los 18 para recorrer la isla con sus mejores amigas.

Pese a este revés - que hizo que la tuvieran que operar hasta en catorce ocasiones de la médula - , la tinerfeña no tiró la toalla y logró volver a caminar cinco años después del accidente, momento en el que decidió comenzar su carrera laboral y se inscribió en el ejército, donde era soldado en las bases de Fuerteventura y Lanzarote y donde sufrió las primeras discriminaciones por ser mujer por parte de sus compañeros, tal y como explicó en el programa de la televisión canaria 'Gente maravillosa'.

Yaiza contó en el programa que, rápidamente comenzaron los comentarios que cuestionaban que estuviera preparada para el puesto por su género, lo que le valió más de un disgusto. Pero la tinerfeña nunca se dio por vencida y se siente orgullosa de haber sido pionera en este ámbito y en otros muchos, ya que tras su marcha del ejército, decidió trabajar como camionera.

Hacer frente a la adversidad

Tener que plantar cara a las actitudes machistas de sus compañeros ha sido, a su pesar, una constante en su vida, ya que como recordó en el programa, tuvo que escuchar en varias ocasiones comentarios hirientes como que estaría mejor "fregando platos en una cocina", indicó la canaria.

Sin embargo, todos esos desagradables episodios no hicieron mella en Yaiza, quien se lanzó a trabajar como taxista, contable y azafata hasta que le llegó la oportunidad de su vida: ser entrenadora de fútbol.

Gracias a su faceta como entrenadora, ha trabajado mucho tiempo en España, pero también ha dado el salto a Dubái -, donde ejerció como entrenadora y directora deportiva de equipos masculinos. "Es muy complicado porque todavía son muy retrógrados [...] He peleado allí para que las mujeres hagan cualquier tipo de deporte, pero todo siempre es un pero. Además, no tengo las mismas condiciones que un compañero hombre porque a mí no me dejaban ir con pareja ni con hijos", aseguró Yaiza en una entrevista en 'Canarias es deporte'.

Hace poco más de un año, Yaiza abandonó su vida en Dubái para volver a España y retomar aquí su puesto como entrenadora. Fue así como comenzó a despuntar en TikTok - donde tiene 230.700 seguidores - y la fichó la misma agencia de representación que lleva a Ginés Corregüela, al que conoció en un evento organizado por esta agencia en el verano de 2022.