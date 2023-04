La protagonista ya ha aterrizado en Honduras y no puede esconder su dolor al ver cómo actuó Ginés al ver a su exmujer. Yaiza, con el gesto serio y algo contrariada, explica qué motivos habrían llevado al 'influencer' a reaccionar de esa forma y hacer esa confesión de amor a la madre de su hija: "Creo que al final el paraíso fue esa sorpresa, ese qué hago, qué digo, qué me está pasando..."

Tras decir esto, Yaiza confiesa con resignación ante a la cámara: "Si eso es lo que quiere para él, con todo lo que yo lo quiero, sólo quiero lo mejor para él, de verdad lo digo". Sin embargo, tras decir estas declaraciones, el reportero le comenta: "Tú estás enfadada, que yo te lo veo en la cara". Un comentario que no niega y al que añade: "Es un montón de sentimientos, a lo mejor si estoy enfadada o triste".

Yaiza quiere una explicación y critica a la exmujer: "A ella no la miró a los ojos"

La protagonista está en Honduras con ganas de obtener una respuesta contundente que aclare el futuro de su relación con Ginés. El concursante fue claro al ver a su ex en la playa y ahora Yaiza reclama que haga lo propio ante ella: "Necesito verlo enfrente, que me vea, me escuche e incluso hasta abrazarlo... pero no le voy a reprochar nada".

"Yo solo quiero una explicación a todo lo que él está viviendo", continúa diciendo Yaiza sobre Ginés. Luego, la todavía pareja del 'rey del bocadillo' sentencia sobre la elección en directo: "Algo me decía que no hablaba de corazón, cuando lo tenga delante voy a notar esa diferencia, estoy segura que cuando me vea va a hablar de corazón".

Por último, Yaiza tiene muy claro que Ginés va a tratarla de forma muy diferente y más cariñosa de lo que lo hizo con su exmujer: "A mí si me va a mirar a la cara, a ella tenemos que darle para atrás para ver si hay una imagen en la que la mira a los ojos... no la hay."

Peor hoy, Kiko Matamoros ha confirmado en Sálvame de que hay rumores en el pueblo natal del superviviente de que "si fuera un coche, el sería un híbrido", insinuando que Ginés podría ser bisexual.