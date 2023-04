"Supervivientes" es, sin lugar a dudas, el "reality" más importante para Telecinco. En los últimos años, las peripecias de los famosos en Honduras se han encaramado siempre en lo más alto de las tablas de audiencia. Una de las razones es la tensión que se vive en la isla, donde muchas veces los concursantes sacan lo peor de ellos.

Adara Molinero y Manuel Cortés comenzaron teniendo una excelente relación cuando comenzó 'Supervivientes 2023'. Sin embargo, poco a poco, los concursantes se han ido alejando hasta terminar protagonizando un tenso enfrentamiento. Todo comenzaba cuando la exconcursante de 'Secret Story' tenía un descuido en la cocina y la olla de arroz acababa derramada en la arena. "Por eso que cocinen Ginés o Arelys para que no pasen están cosas", comentaba Katerina. "Bueno, tampoco hay que decir eso, estoy pidiendo disculpas. Aquí pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. El día que tú te equivoques no hace falta echártelo en cara. Que hace nada aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada. Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas", aseguraba Adara refiriéndose a Manuel Cortés.

Molesto, el cantante se defendía y le decía que estaba "mal de la cabeza": "No te pases eh, aquí no hay nadie mal de la cabeza. He pedido disculpas he pedido perdón y me equivoco. Y si quiero volver a cocinar voy a cocinar", brotaba ella. La conversación seguí subiendo de tono hasta que los supervivientes terminaban gritándose de un lado al otro de la playa. "Vete a cantar un rato anda", le decía Adara.

"No, me voy a poner a cantar como tú, que cada vez que cantas se pone a llover.., respondía él. "Pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y vas a seguir igual, sin vender ni un disco", insistía ella. "A mí no me conocen por ponerle los cuernos a mi pareja teniendo un bebé", zanjaba el hijo de Raquel Bollo.

Cambios en la parrilla de Telecinco

Con motivo de los días festivos de Semana Santa, Telecinco va a realizar una serie de cambios en su parrilla habitual. Por un lado, el Viernes Santo no habrá ni El programa de Ana Rosa. No obstante, el Jueves Santo la cadena de Mediaste continúa con su programación habitual, por lo que esta noche sí que habrá nueva gala de Supervivientes.

Piden el "apagón" de Sálvame Deluxe tras conocerse los nuevos invitados

Alma Bollo y Manuel Cortés se están convirtiendo en dos de los grandes protagonistas de ‘Supervivientes 2023’, con permiso de Ginés Corregüela. Los hijos de la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ están dando mucho de qué hablar con su paso por Honduras y en ‘Viernes Deluxe’ queremos dar un paso más.

Queremos saber más sobre los hijos de Raquel Bollo y, por ello, vamos a someter a algunas personas de su círculo cercano a un ‘PoliDeluxe’ definitivo. Conchita, nuestra poligrafista de confianza, cableará a algunas personas para saber toda la verdad sobre los concursantes del reality show más extremo de Telecinco.

¿Esconden algo Alma Bollo y Manuel Cortés? La respuesta, este viernes a las 22:00 de la noche en una nueva entrega del Deluxe, con Jorge Javier Vázquez.