Ana Obregón sigue dando de qué hablar estos días tras ser “madre” por gestación subrogada. Es lo que se creía hasta hace unos días, cuando la teoría de que el bebé que se incorporaba a su unidad familiar era en realidad hijo de Aless Lequio y que aquel fue uno de sus últimos deseos antes de fallecer. La revista Hola! confirmó finalmente que Obregón no era la madre, sino la abuela de la niña, en una entrevista exclusiva que ha provocado el estallido de las redes sociales una vez más.

En España las aguas se dividieron entre aquellos personajes relevantes que decidieron felicitarla y los que criticaron el método utilizado por la actriz -así como su edad para criar a un bebé-. Ana Peleteiro fue una de las que reaccionó rápidamente mandando un contundente mensaje: "El tráfico de bebés en España está prohibido por eso esta mujer ha tenido que ir hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, ¡NO! Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esa niña cuando tenga 10 años tendrá una madre de casi 80". Peleteiro continuó su mensaje abogando por la adopción: "Hay cientos de niños en España en centros de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra la puerta de su casa.

La atleta recibió todo tipo de comentarios después de hacer dichas declaraciones a través de sus redes sociales, no todos positivos. Ahora, Peleteiro ha salido a responder a través de Twitter a las acusaciones más directas que han vertido durante todos estos días sobre su persona resumiéndolo en seis puntos. “Como ya sabéis, no leo Twitter. Pero vengo por aquí a aclarar algún tipo de dudas y me vuelvo a ir porque esta red social simplemente es un cúmulo de persona que tienen demasiado tiempo libre”. Durante el comunicado explicó su procedencia -Peleteiro es adoptada- e hizo una defensa a la adopción: “Para mí, el mayor acto de amor que una persona puede hacer por un niño que no tiene familia”.

Ana Peleteiro cerró la publicación lanzando un mensaje a todos lo que la habían bombardeado a críticas durante días: “Sólo ofende el que puede, no el que quiere. Por lo tanto, si no os agrada mi forma de ser, actuar, expresarme o simplemente mi vida, os invito a que me dejéis de seguir y dejéis de prestar tanta atención a lo que por aquí sucede”.