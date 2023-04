Este miércoles nos hemos despertado con una nueva portada de la revista ¡HOLA! histórica: Ana García Obregón posa, por primera vez, con su nieta, Ana Sandra Lequio. Sí, su nieta, aunque legalmente sea su hija debido a los trámites burocráticos, biológicamente es su nieta porque, por fin, ha cumplido la última voluntad de Aless Lequio.

Siete días después de que nos enteráramos de que la actriz había sido 'madre' (ahora ya sabemos que es su abuela) de una niña a través de gestación subrogada en Miami a los 68 años, Ana ha roto su silencio y ha posado para la revista, dejando a un lado el luto que lleva guardando tres años.

Sin embargo, las noticias no cesan. En la entrevista, Ana explica que el deseo de su hijo era tener cinco hijos y deja la puerta abierta a traer al mundo un nuevo bebé. Esta tarde, Kiko Matamoros ha desvelado en 'Sálvame Diario' que existe un rumor en las redacciones de que ya ha otro en camino y no es en Estados Unidos, en Argentina. Una información que ha revolucionado la redes sociales, pero que enseguida ha negado María Patiño por boca de Ana. María ha explicado que ese mismo rumor le llegó a ella y por eso, este martes, decidía enviarle un mensaje preguntándole si era cierto que tenía abierto un proceso de maternidad en otro país. Ana le ha contestado esta misma tarde con la siguiente frase: "No hay otro bebé. Pero tengo ganas". Una contestación que respalda sus declaraciones en ¡HOLA! con las que aseguraba que "mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día". De esta manera, parece que la actriz está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida y lo único que le preocupa es continuar con el legado de su hijo.

En Ya es Mediodía han hablado con Clemente, el hermano por parte de padre del fallecido Aless Lequio, quien hasta el momento se había mantenido al margen.

Lejos de lo que se pudiera creer por la reacción que tuvo su madre, Antonia Dell' Atte al enterarse de la noticia, Clemente apoya por completo la decisión de la madre de su hermano. "Clemente aplaude la decisión de Ana Obregón, me pone como ejemplo que hace 50 años no usábamos los teléfonos móviles y que ahora sí, que lo mismo pasará con la gestación subrogada cuando pase el tiempo".

Clemente también se muestra conforme con la idea de que Ana Obregón se aventure a tener más nietos de Aless:

"La aplaude, la apoya y la anima incluso si Ana decide tener más hijos de Aless Lequio, asegura que todavía no se ha puesto en contacto con ella pero que está pensando muy seriamente mandarle un mensaje porque le gustaría conocer a la niña".