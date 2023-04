Noche complicada para Asraf Beno al ver que solamente cuenta con el apoyo de Adara Molinero en 'Supervivientes'. Este jueves, los concursantes tuvieron que posicionarse detrás del compañero que deseaban que se salvara de la eliminación y el novio de Isa Pantoja se derrumbó completamente al ver que solo había conseguido el apoyo de una persona.

Jorge Javier Vázquez al ver la situación que se estaba viviendo en la palapa le preguntaba a Asraf por lo que sentía y este, entrecortado, aseguraba que "no me gusta la situación" y reflexionaba en directo: "algo habré hecho mal si no os habéis posicionado detrás mí".

Unas palabras que no pasaron desapercibidas por su amiga de concurso, Adara, que gritaba sin esperárselo: "pues no, me tienes a mí, ya está", una declaración de amor que emocionó de nuevo al concursante. Sin embargo, Asraf se mostraba completamente hundido e intentaba explicarle al presentador que era un momento de "tristeza, impotencia... de todo un poco".

El modelo no podía hablar apenas, pero sí que expuso la única razón que encontraba a que ninguno de sus compañeros de posicionara detrás suya: "no he llegado a congeniar con todos, soy una persona muy hermética, me cuesta mucho socializar" y rompía a llorar: "cuando me entra esto no puedo hablar".

Ducha de placer

Gabriela Arrocet se convirtió en la segunda expulsada de 'Supervivientes 2023' apenas unas semanas después de haber pisado suelo hondureño. La hija de Edmundo Arrocet lo pasó fatal en la 'Playa de los Olvidados', por eso ella no se mostró muy apenada por tener que dejar esa playa de condiciones adversas. En estas imágenes inéditas, descubrimos cómo fue la vuelta de Gabriela a la civilización.

Una de las cosas que más celebró fue poder volver a ducharse en una ducha con agua caliente dulce y jabón. Además de poder quitarse la salitre del cuerpo y del pelo, agradeció "a Dios por las pequeñas cosas del día a día que pueden significar tanto".

"Estoy asquerosa, está saliendo la suciedad de quince días de... wow. De estar entre la naturaleza, entre bichos, escorpiones, tarántulas, serpientes. El viento que se te mete en todos lados, la arena... Esto es glorioso", reaccionaba. Gabriela incluso se sorprendió de tener... "¡arena en el cráneo!"

Las dos semanas de Gabriela en 'Supervivientes' bastaron para saber la versión de la familia de Edmundo Arrocet sobre la ruptura del humorista con María Teresa Campos. Nada más llegar, la hija de Bigote negó muchas de las cosas que había contado el clan Campos y reveló que su padre tiene nueva novia. Por otra parte, Gabriela Arrocet también le confesó a su compañero Jonan Wiergo por qué nunca ha querido conocer a Terelu Campos y a Carmen Borrego. "Cuando vi eso, dije: 'Yo a estas no las quiero conocer", sentenció.