La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles. Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

Descubren su casa en Miami

Emma García conectaba en directo con Miami donde la reportera de ‘Fiesta’ informaba de la última hora de Ana Obregón, que recientemente ha sido abuela por gestación subrogada

“Me pillas acelerada porque creo que ya estamos en disposición de decir, creo que a un 99%, que hemos localizado el apartamento donde se encuentra Ana Obregón”, aseguraba Kitty Gordillo en directo.

Y todo tras una exhaustiva investigación, tanto del equipo desplazado a Miami como desde la redacción de Madrid, para analizar minuciosamente los 39 kilómetros que tiene la costa de Miami Beach. Todo tras examinar uno de los últimos posts que ha subido la actriz y presentadora.

Un trabajo que no ha sido fácil, no solo por la dimensión de la costa, también porque existen muchos edificios muy parecidos. Finalmente, la reportera de ‘Fiesta’ mostraba en exclusiva el apartamento donde se encontraría la actriz tras toda la polémica suscitada por su gestación subrogada.

Poco después, 'Fiesta' volvía a conectar con la periodista del programa que confirmaba 100% que en ese apartamento estaba Ana Obregón: "Hemos hablado con este bloque de edificios y nos confirman que allí está alojada la presentadora".

El público ha estallado por esta "persecución". "Yo lo creo es que queréis terminar con ella machacarla destrozarla y lo que es peor hundirla en la Miseria por qué si no no entiendo la persecución lleváis detrás de ella desde que salió con la niña ya está bien ya está bien". "No todo vale y vosotros estáis mercadeando con un tema del que a la vez machacáis a la protagonista"., se quejaban varios espectadores en las redes sociales.

Y eso no ha sido todo. En mitad del programa, la policía de Miami ha detenido la conexión en directo desde el piso de Ana Obregón. Tal y como ha comentado la reportera, "no se permite estar grabando con un cámara profesional, aunque han sido muy amables. Podrían realizar la conexión desde Skype sin un cámara profesional", según han señalado.