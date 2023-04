Hace unos días Susana Uribarri colgaba en su perfil de Instagram una imagen con Concha Velasco declarando su amor por ella. Unas palabras que desataban todas las alarmas sobre el estado de salud de la actriz. Este viernes, Europa Press hablaba con Cayetana Guillén Cuervo y ella misma nos confesaba que "ahora está más flojilla". Un mensaje que no ha pasado desapercibido y que muchos rostros conocidos de nuestro país han recogido para lanzarle todo su ánimo a la que fuera presentadora de televisión.

Eva Isanta era una de las que no perdía la ocasión para mandarle todo su ánimo: "Concha, te mandamos un beso desde la alfombra roja desde la veintiséis edición del Festival de Málaga, un beso para ti", así como Itziar Castro: "Concha, te queremos, espero que estés muy bien, yo sé que Manuel y toda la gente te cuida mucho y que te quiere mucho".

Diana Navarro también se deshacía en halagos hablando de la actriz: "qué bonita, Concha... la queremos... te queremos con el alma... siempre que me has entrevistado has sido tan bonita y es otra persona que admiro, su ejemplo, ella es eterna y la queremos mucho otra actriz que seguimos su ejemplo, mucha fuerza, lo importante es que este bien y sea feliz".

Marta Hazas nos aseguraba que "amo a Concha" desde el momento en el que "la conocí en 'Gran Hotel'". "Es una gran dama, me encanta como actriz y como persona, espero que se reponga prontito" concluía.

El programa Fiesta, presentado por Emma García, ha desvelado nuevos detalles sobre la salud de la actriz y ha sacado a la luz la petición que ha hecho. Hay alguien a quien echa mucho de menos, a su hermano Manuel Velasco. Así nos lo confirma Giorgio Aresu, el prestigioso director de televisión.

Concha Velasco le manifestó a Giorgio que su hermano ya no la visita, solo le llamaba por teléfono, pero para ella no era suficiente. Aresu se puso en contacto con Manuel Velasco para transmitirle esta preocupación por parte de su hermana y, al volver a la residencia un tiempo después, la actriz le dijo que su hermano no había aparecido por allí. Manuel hizo, por tanto, oídos sordos a la petición de Giorgio y es por eso por lo que el director se puso de nuevo en contacto con él para lanzarle un duro mensaje: “Ya veo que no me quieres coger el teléfono, no creí que fueras tan cobarde”, es solo el inicio.

“Mira, a mí me da igual los problemas que tengas con tu hermana. Te repito. Te comenté que la última vez que hablamos que he visitado a tu hermana, le pregunté por ti y se le saltaron las lágrimas”, añade Giorgio.

El mensaje culmina con la que, para algunos colaboradores, es la parte más dura: “Aunque sean muchos años sin vernos, siento en la obligación de decírtelo y, si no vas a verla, también me siento en la obligación de comunicarle al mundo qué clase de hermano eres”.