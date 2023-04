Ya queda menos para que Blanca Paloma represente a España en Eurovisión 2023. El evento tendrá lugar en Liverpool el próximo sábado 13 de mayo, rompiendo por primera vez la norma de que el país ganador en la edición previa sea el que organice, ya que en 2022 se llevó el primer premio Ucrania.

Esta semana se ha celebrado en Madrid la PreParty del festival, donde la cantante ilicitana ha podido deleitar al público con una versión acústica de EAEA. En esta ocasión, su voz y una guitarra han conseguido hipnotizar al público y a toda Europa, incluyendo ya algunos de sus rivales en la competición como Mae Muller y Loreen se han declarado abiertamente fans de la artista.

Blanca Paloma comentaba que ya conoce a Loreen y que "es muy especial como ser humano, artista, inspiradora a más no poder". La artista confesó que pudo hablar con ella el día anterior: "Tenerla cerca ya sientes como vibra, me siento identificada sin conocerla todavía en profundidad ,cuando la oigo cantar, cuando se expresa digo, claro. Ella canta desde una necesidad de contar algo, a veces no son las palabras es la emoción".

La cantante ha lucido un impresionante vestido de pedrería blanco, con espalda transparente y original estampado negro en el cuerpo, un traje único y con mucho significado: "Este vestido es el que llevó Ruth Lorenzo para Eurovisión y no lo pudo utilizar porque las piezas metálicas con el reflejo de la luz generaba un efecto que no funcionaba. Hoy ve la luz por primera vez. Es un honor, un guiño porque va a estar Ruth dando los votos de Eurovisión y espero que me traiga suerte y ella que lo llevó en los ensayos es como ponerse en situación".

Por otra parte, Blanca Paloma reaccionaba sorprendida al conocer que se celebra diez años de la muerte de Sara Montiel: "Sara, Sarita ¡madre mía, mi abuelo amaba tanto a Sarita me contó historietas porque la conoció de joven, me hubiera gustado conocerla también, gran mujer, gran estrella, gran artista".

TVE lanza el Bombazo del festival

Radiotelevisión Española (RTVE) ha confirmado este miércoles que la cantante, compositora y ahora también presentadora Ruth Lorenzo será la encargada de comunicar en directo los puntos del jurado español en la final de Eurovisión 2023 que tendrá lugar el próximo 13 de mayo en Liverpool (Reino Unido).

"Es una responsabilidad y espero hacerlo bien, que quedéis contentos y orgullosos, más para Reino Unido y Eurovisión que amo con todo mi corazón", ha dicho la artista murciana en su comparecencia pública en RTVE.

Lorenzo, que representó a España en este festival en 2014 y conduce actualmente en La 1 el concurso de talentos "Cover Night", ha señalado que esta nueva misión es algo que venía demandándose desde hacía tiempo.

"Lo han pedido muchísimo a lo largo del tiempo y pienso que el tener representación de alguien que ha estado en ese escenario es un guiño muy bonito por lo que significa", ha comentado la cantante, que culminó en décimo lugar con la canción "Dancing in the rain".

La murciana, que sustituirá en este papel a quien lo ha ejercido durante los últimos cinco años, la modelo y presentadora Nieves Álvarez, comunicará la valoración de la parte española desde Benidorm (Alicante), sede de la preselección de donde surgió el candidato nacional.