Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Artúr Dainese y Jaime Nava habían tenido sus diferencias al principio de 'Supervivientes' pero el hecho de vivir juntos durante varias semanas en 'Playa de los Olvidados' les ha unido hasta llamarse a sí mismos "compañeros de piso". Por eso el modelo ucraniano le ha contado a su compañero lo mucho que le duele la guerra de Ucrania y Rusia, no solo por su país sino por las consecuencias que está sufriendo su familia.

"Me duele el corazón por mi país. Ver a mi abuela que ha vivido todo el tiempo ahí que no puede volver a su casa, joder, porque dos cabrones no pueden sentarse a una mesa y ceder. Quiero salir de aquí y ver que está todo acabado y terminado", le decía mientras los dos se tomaban un descanso de las tareas del día. A Artùr se le veía muy apenado y preocupado por qué debe de estar pasando mientras él está en 'Supervivientes'. Por otra parte, Artùr Dainese también compartía con Jaime más confidencias sobre su familia. "En mi familia ha pasado de todo. No tengo padre, mi madre ha tenido cáncer... Mi madre trabaja en la limpieza y ahora no puede trabajar mucho, así que ahora soy el único hombre que puede hacer algo", le dijo.

Por ese motivo, el deseo del superviviente, si gana el concurso, es "comprar una casa" para toda su familia, ya que "ahora viven en una casa de 30 metros cuadrados".

La lujos vida de un exconcursante de Supervivientes: de no poder moverse por los gases a casarse en el Ritz con una modelo

Uno de los concursantes más polémicos de los últimos años fue Kiko Matamoros. El tertuliano hizo un gran concurso a pesar de su estado físico, aunque no tuvo un gran desempeño en las pruebas y estuvo mucho tiempo aquejado de problemas de estómago.

El próximo 2 de junio viviremos un momento de lo más especial para Kiko Matamoros y Marta López Álamo. Después de mucho tiempo queriendo pasar por el altar, la pareja se dará el 'Sí, quiero' por todo lo alto y celebrará su amor con todos sus seres queridos. Una fecha que ambos tienen grabada en su corazón y que esperan con ansia para festejarlo como se merece.

Este jueves, Kiko publicaba una imagen en su perfil de Instagram junto con Marta y ¡atención! porque parece que ya está todo preparado: "Ayer en el hotel Ritz de Madrid ultimando detalles". El colaborador se mostraba de lo más feliz al compartir con sus seguidores los preparativos de su boda.

Kiko y Marta han sido objeto de críticas por la diferencia de edad que existe entre ellos, pero lo cierto es que con el paso del tiempo ambos han demostrado que el amor está por encima de todo y que no hay ningún interés en su relación.

De hecho, el colaborador ha asegurado en muchas ocasiones que nunca había estado tan enamorado de alguien como de Marta y que, desde que la conoce, es de lo más feliz. Unas declaraciones que ella también comparte y que ha demostrado en los últimos años, sobre todo cuando Kiko participó en 'Supervivientes' y ella le defendía en los platós de televisión.