La colaboradora de Telecinco y empresaria utiliza sus redes sociales para estar en contacto con sus admiradores, así como para compartir sus experiencias importantes en su vida como lo fueron los Premios Ídolo el pasado mes de marzo o aquellos fines de semana que comparte con sus amigos y compañeros de plató. Pero en esta ocasión, ha utilizado sus redes para algo más emotivo.

Belén Esteban aprovechaba las vacaciones de Semana Santa para dedicar una publicación a una persona muy importante de su vida. Lo hacía a través de un texto publicado en color blanco sobre fondo azul que subía en sus Instagram stories. A través de sus palabras, quería expresar lo orgullosa que se siente como madre y lo feliz que es con esta faceta de su vida.

Comenzaba con las siguientes palabras: "No te has dado cuenta pero para mí, que seas mi hija, es el regalo más grande que Dios me pudo dar".No ha dudado en dejar claro que podría superar cualquier adversidad, así como enfrentarse a cualquier reto y superarlo con creces: "tu valentía y fuerza son mi admiración, has sabido ir de frente a las circunstancias de la vida a pesar de todo". Admitía sentir una gran admiración hacia su valentía y fuerza mostrada durante estos años, así como recordar que ella siempre será una madre presente y agradecida por tener su apoyo en todo momento.

Llena de emoción y sinceridad, abría su corazón y lo compartía con todos sus seguidores. Si algo queda claro, es que no se esconde de sus sentimientos y le agrada mostrarse tal y como es, natural y sin miedos, hablando de una de las facetas más importantes de su vida: "Gracias por ser buena hija, por estar cuando te necesito. Amarte me da fuerza para seguir adelante".