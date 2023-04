Tras pasar 30 horas desaparecido, el hermano mayor de David Bisbal era encontrado con vida tras una exhaustiva búsqueda en un descampado de Roquetas de Mar. José María fue trasladado al hospital, donde ya le han dado el alta tras pasar tres días ingresado. Una historia que parece que acaba con final feliz, pero que por ahora se desconocen muchos de los datos que le habrían llevado a 'desaparecer' durante horas.

Mientras tanto, David ha continuado con su vida con total normalidad. Acompañado de su mujer, Rosanna Zanetti, quien ha sido su gran apoyo esta semana, el artista salía de su concierto en Madrid con una gran sonrisa.

Mientras que la actriz entra en un coche que les espera a la salida, el almeriense se da un pequeño baño de masas antes de entrar en el vehículo, con un cartel de su trabajo en la mano, saluda a los fans que se agrupan a la salida del concierto en el teatro Albéniz de Madrid.

Evitando comentar nada en relación a su hermano, el cantante se subía al coche a toda prisa después de Rosanna. Tampoco quiso desvelar detalle alguno de qué fue lo que pasó, y no esclareció si está situación fue consecuencia de posibles problemas sentimentales de José María con su mujer.

Asimismo, guarda silencio cuando se le pregunta por si ha roto la pareja o si su hermano se encuentra bien tras el incidente protagonizado. Eso sí, como siempre dedicando una gran sonrisa a sus fans y saludando a todos los que le esperaban.

José María, hermano de David Bisbal, era encontrado con vida el pasado miércoles tras 30 horas de búsqueda en un descampado de Roquetas de Mar. Un suceso súper extraño que tuvo a la familia de este en vilo durante toda la noche por su desaparición. El artista rompía su silencio a través de sus redes sociales y agradecía la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y pedía privacidad ante este momento tan complicado para ellos.

Este viernes han trascendido más detalles de la desaparición. Si hasta ahora pensábamos que había sido su mujer quién había avisado a la Guardia Civil, ahora hemos conocido gracias a las declaraciones de un testigo que no, que fue una persona anónima la que dio la voz de alarma: "Yo fui quien avisó a la Guardia Civil. No estaba durmiendo. No te puedo decir más".

Según los vecinos del barrio donde apareció el coche de José María, el vehículo llevaba ahí aparcado durante días y además, los asientos estaban plegados, una manera de poder estar lo más cómodo dentro del coche y poder descansar allí. Además, uno de los vecinos de la zona ha confesado que "no me extrañaría que hubiera entrado en un pisillo de estos, hay muchos pisos de chicas".

'Fiesta' ha desvelado estos datos en exclusiva y también la mejor de las noticias: José María ha recibido ya el alta hospitalaria tras ser ingresado justo momentos después de ser hallado con vida. Una historia que parece que acaba con final feliz, pero que por ahora se desconocen muchos de los datos que le habrían llevado a 'desaparecer' durante horas.

Estas han sido las palabras de David Bisbal: "Queridos amigos y seguidores. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas. Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado, pero estable".