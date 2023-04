Alessandro Lequio se pronuncia en 'El programa de Ana Rosa' tras la última exclusiva de Ana Obregón en la que posaba junto a su nieta Ana Sandra, hija de Aless. El colaborador italiano, visiblemente emocionado, comenta qué es lo que siente y pide respeto en este momento.

Ana Rosa pregunta a su compañero y Lequio comenta: "Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste, es muy triste, hasta complicado...". Luego, con gesto roto, añade: "Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a contar absolutamente nada".

"En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", continúa declarando Lequio. Después, el colaborador italiano confiesa ante la audiencia: "Cuando mi hijo murió, desde el primer momento todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio, nunca he comentado nada, nunca he enseñado lo que sentía, nunca he dicho una sola palabra y es lo que voy a seguir haciendo".

Sobre este silencio, Alessandro explica el motivo por el que no habla de su hijo: "Sé que eso es lo que a él le gustaría, por respeto a él y por el máximo respeto que le tengo... no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido".

Lequio se derrumba

Alessandro se abre ante toda la audiencia al decir: "Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea una vez más el protagonista de la actualidad...".

El colaborador italiano se pronuncia sobre el dolor que siente con estas noticias: "Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero yo no puedo encender la televisión y escuchar una frase sobre mi hijo cada dos segundos porque me duele...". "Comprendo el trabajo de los periodistas en la calle que me preguntan, pero siento decirles que no voy a hablar, quiero que se olviden", sentencia Lequio con el gesto abatido.

Por último, Alessandro es claro sobre cómo vive sus sentimiento y el luto de Aless: "Esto lo vivo en la intimidad más profunda, no lo comparto con nadie, ¡mis amigos íntimos no me preguntan!, ¡no lo hacen!, ¡es que no lo hace ni mi familia! Pido respeto, que cada uno haga lo que quiera, que yo también lo respeto".