La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se se ha pronunciado de forma clara y contundente contra el polémico sketch sobre la Virgen del Rocío realizado por el programa 'Està passant' de TV3. Un vídeo que provocado un gran malestar en Andalucía y que la periodista comprende.

Reina de las mañanas

Ana Rosa Quintana es una de las principales caras de Telecinco, aunque cuenta con una dilatada trayectoria profesional. Sus comienzos están en Radio Nacional de España, aunque su salto a la televisión lo pegó en 1982 para presentar la edición nocturna del Telediario. Un año después se traslada a Nueva York, donde trabaja como corresponsal para la Cope y la revista Tiempo.

En 1987 vuelve a España pasando por distintas emisoras de radio, pero no volvería a la televisión hasta 1994, concretamente a Telecinco, donde presentó el programa Veredicto. Años después salta a Antena 3 con un programa de testimonios llamado Sinceramente Ana Rosa Quintana, y después pasaría a copresentar Extra Rosa con Rosa Villacastín.

Tras dejar Extra Rosa comienza Sabor a ti, un programa que catapultó a Ana Rosa Quintana, convirtiéndose en una de las principales caras de la cadena. La presentadora volvió a saltar de cadena en 2005, poniéndose al frente de El Programa de Ana Rosa que competiría con María Teresa Campos, que se había cambiado a Antena 3 con un magazine matinal. Finalmente, Ana Rosa Quintana logró conquistar a la audiencia y el programa de la Campos fue retirado de la parrilla.

En pleno 'prime time' y en una televisión pública se decidió hacer un sketch que ironizaba sobre la religión católica y sobre la Virgen del Rocío. En el programa catalán apareció una mujer vestida de virgen, utilizó un muñeco para representar a Jesús y se reían abiertamente del acento andaluz y sus costumbres en Semana Santa. Tal fue el malestar que el presidente de la Junta pidió al programa que se disculpara y el director de 'Està passant' contestó contundente: "Puedes esperar sentado".

Ana Rosa explota en plató

Ana Rosa, tras ver el vídeo y la polémica que se ha generado posteriormente, muestra su enfado: "En este programa hacemos sátira en política, social... pero esto no tiene ni p... gracia". Al decir esto se hizo un silencio en la mesa de debate y la presentadora continuó: "Es xenófobo con Andalucía, es discriminatorio y atenta contra las más profundas creencias de las personas porque seguro que esto no lo hacen con Alá, porque no tienen huevos a hacerlo con Alá".

La periodista alucinaba con el sketch del programa catalán y apuntó: "Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat...". Por último, una colaboradora compara esta crítica a las que hacen los gaditanos en las chirigotas y Ana Rosa le responde: "¿A ti te hace gracia? Pues a mí no me hace ni p* gracia, esto es de mal gusto, comparar esto con las chirigotas es una barbaridad impresionante, de verdad...".

"A mí no me hace mucha gracia pero, hay que defender el humor y la ironía en todos los contextos" saltó uno de los colaboradores que estaban en la mesa.