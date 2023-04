Tras una semana sin articular palabra respecto al tema del momento, Alessandro Lequio ha hablado de la portada de Ana Obregón en la que presentaba a su nieta Ana Sandra, hija de su hijo Aless. Sin embargo, sus palabras sobre el apellido de la niña han despertado las dudas y María Patiño explica en Sálvame cuál es la posición de Alessandro y qué le ha dicho a Ana Obregón.

Las declaraciones de Alessandro Lequio

El colaborador señalaba en 'El programa de Ana Rosa' que prefiere vivir esto "en la intimidad más profunda" y añadía: "No quiero compartirlo con nadie, mis amigos íntimos no me preguntan".

A pesar de haber estado en Galicia durante unos días, Alessandro ha tenido que lidiar con la prensa y, en su regreso, confesaba sentirse "muy presionado": "Cada uno lleva el luto como puede y como quiere, nunca he dicho una sola palabra y es lo que voy a seguir haciendo porque sé que es lo que a él le gustaría. Por respeto a él".

Pero ¿Cómo se llama la niña? Y es que existe debate sobre si Lequio es nombre o apellado: "Tengo entendido que es nombre", explicaba él.

Lequio está al tanto de todo

Sin embargo, la información que tiene María Patiño va en otra dirección. Según la presentadora de 'Socialité', Alessandro "tiene conocimiento de todo". No sabe si entre él y su expareja hay o no buena relación, pero sí nos explicaba qué le ha pedido Alessandro a Ana: "Él le pidió a ella que le quitara del plano".

Y es que Alessandro querría estar lejos de portadas, revistas y posts en redes sociales: "Él le pide 'me quitas de en medio, no me nombres, no quiero participar". Eso sí, se mostraría a su lado: "Le habría dicho 'estoy aquí, te apoyo, pero me quitas".

Sin embargo, el propio Alessandro dijo que se estaba enterando de cosas que desconocía a pesar de que al principio dijo estar al tanto de todo. Ante este aparente cambio de opinión, María Patiño se preguntaba de qué se ha enterado, si de algo relativo al proceso o de la forma de abordarlo públicamente: "¿De qué no se entera? ¿De que hay filtraciones, de una portada... o del proceso?", se preguntaba María Patiño.