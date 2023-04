El concurso televisivo presentado por Roberto Leal lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Su primer programa fue emitido el 24 de julio del año 2000. En sus inicios, se podía ver en Antena 3, donde permaneció hasta 2006. Un año después se mudó a Telecinco, hasta el año 2019. Desde 2020, este programa se puede ver cada tarde de lunes a viernes de 20.00 a 21.00 horas en Antena 3.

Telecinco intentó prolongar las noticias de cotilleo para conseguir ser líderes. Sin embargo, fue Antena 3 la cadena que consiguió (cada día más) sumar espectadores.

Fin de fiesta por todo lo alto

Antena 3 emitió el 16 de marzo la entrega de 'Pasapalabra' en la que Rafa Castaño completó el rosco y ganó un premio de 2.272.000 euros. Semanas después de su hazaña, el concursante ha hablado en una entrevista sobre su rival en el formato, Orestes Barbero.

El sevillano explicó en una charla con Pronto publicada el 7 de abril que no mantiene el contacto de manera frecuente con el burgalés tras su despedida en el programa. "Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho. Ahora quiero dejarlo tranquilo porque está todo muy reciente", compartió. Además, indicó que va a escribirle más adelante para saber cómo se encuentra.

También le preguntaron si había hecho algún regalo a su contrincante, a lo que él respondió: "Se ha llevado 220.000 euros, no se ha ido con las manos vacías, pero si voy a Burgos, seguro que nos tomaremos una cerveza".

Con la mirada puesta en el futuro

Rafa Castaño destacó que su prioridad tras hacerse con el bote más alto en Pasapalabra es recuperar el anonimato y que no baraja la posibilidad de acudir a otro programa de televisión: "Llevo muchos años en concursos de cultura y ahora, tras haber ganado el bote, no contemplo ir a otro, porque lo que más me apetece es dejar de ser tan conocido como lo soy".

El andaluz contó a la citada publicación: "Cuando hayan pasado unos meses, buscaré un trabajo que me guste. El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso".

Además, contó que se ha planteado invertir el dinero que se llevó, pero no adquirir un piso o un coche: "No los necesito. Sé que suena raro, pero solo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, y en comer y viajar". También dijo que ya no sigue estudiando "palabras raras": "Me puedo permitir volver a leer y ver películas sin pensar en el objetivo de llevarme el bote".