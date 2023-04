La relación entre Raquel Bollo e Isa Pantoja ha sido una de las más comentadas en el mundo del espectáculo español en los últimos años. Ambas mujeres han estado muy presentes en los medios de comunicación debido a su cercanía y a su relación familiar.

Raquel Bollo, de profesión estilista, se dio a conocer en el mundo televisivo gracias a su participación en Telecinco. A partir de ahí, se convirtió en una de las colaboradoras más habituales de los programas de la cadena.

Por su parte, Isa Pantoja es hija de la famosa tonadillera Isabel Pantoja. Desde pequeña, ha estado en el ojo del huracán debido a la fama de su madre y su participación en diferentes programas de televisión.

La relación entre Raquel Bollo e Isa Pantoja comenzó hace varios años, cuando Raquel se convirtió en una especie de mentora y confidente de Isa. La joven estaba pasando por un momento complicado en su vida y Raquel se convirtió en su apoyo y su guía.

A partir de ahí, las dos mujeres se hicieron muy amigas y comenzaron a aparecer juntas en diferentes eventos y programas de televisión. Su relación siempre ha sido muy comentada por los medios debido a la diferencia de edad entre ambas y a su origen social y cultural tan diferente.

A pesar de esto, la relación entre Raquel y Isa ha pasado por momentos complicados, como cualquier relación entre amigos. En algunas ocasiones, han protagonizado alguna que otra discusión pública que ha sido ampliamente comentada por los medios.

Es el caso de las últimas galas de Supervivientes, donde ambas no se pueden casi ni ver, debido a que una defiende a su hijo, Manuel Cortés, y la otra a su pareja, Asraf Beno, ambos concursantes del reality Supervivientes y enfrentados entre sí.

Pues ayer, Raquel Bollo aseguró que se había enterado por un podcast en el que había parecido Isa Pi que visitaría a sus hijos en Supervivientes; algo que la hija de la Tonadillera ha salido a desmentir públicamente: "La persona que se inventa cosas y estrategias que no existen para defender lo indefendible se retrata a si misma. No hice ningún podcast anunciando la visita de mis primos. En los space que hago me preguntan si creo que les voy a ver y yo digo que no lo sé que puede ser. De verdad, originalidad y humildad. Cuando no se puede no se puede…", escribió en su cuenta de Twitter.