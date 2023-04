La polémica por la parodia sobre la Virgen del Rocío en 'Està passant', formato de TV3 presentado por Toni Soler, llegó este lunes hasta Telecinco. Ana Rosa Quintana dedicó unos minutos de la emisión de su programa a debatir sobre este gag que ha indignado a Juanma Moreno. "Es una falta de respeto a #Andalucía, y a miles de andaluces y sus tradiciones", escribió en Twitter el presidente de la Junta.

También se ha ofendido la propia Ana Rosa, que ayer cargó duramente contra la televisión pública catalana: "En este programa se hace sátira política y social, pero esto no tiene ni puta gracia". "Es xenófobo con Andalucía, discriminatorio y, además, atenta contra las más profundas creencias de las personas", añadió.

La presentadora no se quedó ahí y llegó a retar a los responsables del programa de humor: "Seguro que eso no lo hacen con Alá". "¡No lo hacen con Alá porque no tienen huevos para hacerlo con Alá!", exclamó visiblemente exaltada: "Espero que la semana que viene lo hagan con la Virgen de Montserrat".

Fue entonces cuando la periodista Pilar Santos recordó que, de hecho, la propia TV3 ya hizo una parodia de la Virgen de Montserrat hace unos años. "A mí me parece que es un espacio de humor", recalcó mientras Ana Rosa mantenía su postura: "¿A ti te hace gracia? Pues a mí no me hace ni puta gracia".

"No especialmente, pero es un espacio de humor", defendió Santos antes de poner el foco en el tipo de humor que se hace en las chirigotas de Cádiz: "Año tras año se han reído de los catalanes, de los políticos catalanes y de nuestro acento catalán".

"¿Pero por qué no se puede hacer humor con la Iglesia católica?", se preguntó más adelante Rodolfo Irago ante Ana Rosa, que insistió: "Sí se puede, lo que no se puede hacer es esto". "Sí se puede, otra cosa es que no te haga gracia", apuntó el tertuliano.