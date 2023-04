La crítica de Monegal: Felipe VI se entera por la tele de que su padre vuelve.

Arrancó a primera hora del lunes Susanna Griso (‘Espejo público’, A-3) anunciándonos una gran ‘exclusiva’: que el rey emérito Juan Carlos I acababa de confirmarles que regresará a Sanxenxo a mediados de este mes de abril.

La ‘exclusiva’ de Susanna, como es natural, fue impulsada después por las ‘Noticias’ de las 15.00 horas y, en general, por todo el imperio Atresmedia. Y luego la noticia ha corrido por muchos diarios y portales digitales, con matices añadidos sobre si Zarzuela estaba vagamente enterada del regreso, pero que no sabían cuando volvía, o que lo pactado era un regreso en junio, pero no en abril, y cositas así. En ‘Al rojo vivo’ (La Sexta), resaltaban, por ejemplo, el desbarajuste producido señalando: "El emérito visitará España sin el OK de la Zarzuela (..) Felipe VI se ha enterado por los medios (..) Ni Zarzuela lo sabía ni hay autorización".

Aquí lo interesante, desde la óptica televisiva, es que el emérito haya elegido la tele para que se entere su hijo de que en una semanita volverá a estar por aquí. No es extraño que el programa escogido haya sido ‘Espejo público’. El pasado mes de junio Susanna Griso estuvo en ‘El hormiguero’ y le contó a Pablo Motos que de vez en cuando ella y el emérito se intercambian mensajitos. Al parecer, hay una cordialidad entre ellos muy bonita. De modo que Juan Carlos ha sabido elegir el programa adecuado para lanzar la exclusiva. Efectivamente, además de dar la noticia de su inmediato regreso, en ‘Espejo público’ vistieron la primicia mandando cámaras a Sanxenxo para pulsar la opinión pública. Nos pasaron unas cuantas minientrevistas a pie de puerto deportivo, personas que circulaban por allí, y todas, absolutamente todas, expresaban un entusiasmo, una gran simpatía hacia el emérito.

¡Ah! Esto de mandar cámaras a la calle es una mecánica televisiva muy útil. Preguntas a 12, seleccionas, y emites cinco al gusto. O sea, viendo ‘Espejo público’ este regreso provoca gran alborozo y júbilo. Contrasta con lo que algún opinador advertía en ‘Al rojo vivo’: "Vive en Abu Dabi para no pagar impuestos, ni explicar el origen de su fortuna. Se ha transformado en el principal desestabilizador de la monarquía". Quizá Felipe VI recuerde ahora aquella frase tan irónica que dijo hace 30 años Pío Cabanillas: "Cuerpo a tierra que vienen los nuestros". En este caso: "Cuerpo a tierra que viene papá".