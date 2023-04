Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Uno de los concursantes que más está disfrutando de la aventura es Ginés, el 'rey de los bocadillos'. El personaje especialmente popular en TikTok por los bocadillos XXL que prepara, un plato en el que mezcla todo tipo de ingredientes y acumula cerca de 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

El papel que jugará Miriam Corregüela en la boda de Ginés

Poco más de una semana después de pedirle una segunda oportunidad a su exmujer, Isabel Hurtado, Ginés Corregüela ha hincado rodilla en los Cayos Cochinos para pedirle matrimonio a su nueva novia, Yaiza Martín, que ha aceptado encantada. Su hija Miriam, que ha renunciado a estar presente en plató para defenderlo, reaccionó a esta pedida de mano en sus stories de Instagram.

"Jajajajajajajajaja, a ver si sabes valorar a un matrimonio como para mantener a una trepa", comentó Miriam Corregüela al ver esa escena en el 'Conexión Honduras' del pasado domingo. Tan solo unos días después, sus seguidores le han preguntado si ha cambiado de opinión y si va a ir finalmente a la boda de su padre con Yaiza.

La joven ha decidido tirar de ironía para dejar claro que no piensa poner un pie en esa boda y que solo apoya a su madre. "Voy a ser la monjita que los casa y la que tira el arroz, jajajajajaja", ha comentado Miriam, que también se ha partido de risa cuando le han preguntado si está dispuesta a recibir a su padre en plató el día que sea expulsado de 'Supervivientes 2023', ya que no tiene ninguna intención de apoyarlo tras su declaración de amor pública a Yaiza.

La exmujer de Ginés se pronuncia

La exmujer de Ginés, Isabel Hurtado, no se ha pronunciado acerca de la pedida de matrimonio a la canaria ni ha publicado nada en sus redes sociales desde el pasado fin de semana, cuando todavía no sabían cómo se habían desarrollado los primeros días de convivencia entre la pareja de tiktokers en los Cayos Cochinos. Pero antes de la pedida sí que habló acerca de Yaiza en Instagram, donde aseguró que era "falsa y trepa" y que no creía que fuera "la persona correcta" para que su exmarido rehiciera su vida.