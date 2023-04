La polémica está servida en MasterChef. Una usuaria de Twitter ha denunciado a través de esta red social que sufrió una intoxicación cuando acudió como invitada al exitoso programa culinario. La entrega, que se rodó en el emblemático Oceanogràfic de València, ha sido emitida este pasado domingo, 9 de abril.

"Abro hilo de mi experiencia como comensal en el programa que #Masterchef grabó en el Oceanogràfic de Valencia. Trabajo allí y el programa invitó a los que libramos el pasado 19 de enero para participar en la grabación. De 70 personas, más de la mitad acabamos intoxicadas", reveló Irene en un tuit.

Junto con una fotografía en la que aparece con algunas de sus compañeras de trabajo durante la grabación del programa, la joven asegura que a la noche siguiente de la cena tuvo que acudir a Urgencias para que le atendieran: "En la mesa estamos cuatro de mis compañeras y yo. Todas con gastroenteritis. La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan en el culo para poder cesar de vomitar. Perdí 5 kilos en tres días", explica.

Irene denuncia que, pese a que varias personas han informado de la intoxicación que sufrieron por la comida que les sirvieron el equipo de MasterChef, parece que, al menos por el momento, no se ha tomado ningún tipo de medida, y que ni siquiera se han puesto en contacto con ellos desde el programa para disculparse por lo ocurrido: "Mi empresa informó a ‘Masterchef’ de lo sucedido. Los siguientes días no pudimos ir a trabajar. Nos llamó Salud Pública para investigar lo sucedido pero la cosa no llegó a nada. Esto lo escribo aquí porque ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas".