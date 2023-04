Raquel Mosquera fue expulsada de ‘Supervivientes’ definitivamente el pasado domingo, después de pasar varios días con Jaime Nava y con Artur Dainese en la Playa de los Olvidados. A la peluquera le dio mucha pena, pero ensalzó a sus compañeros: “Son dos grandes y buenos supervivientes, sinceramente me parece muy justo”, dijo tras conocer el resultado de la votación.

Aunque no podrá seguir adelante en el concurso, Raquel se mostró de lo más contenta cuando, un mes y medio después, por fin pudo darse una buena ducha con agua caliente y jabón. En este vídeo exclusivo de la web puedes ver su reacción.

La concursante analiza en plató su paso por el programa junto a Carlos Sobera. Presentado por Carlos Sobera y Laura Madrueño.

Y eso no es todo. Manuel Cortés y Asraf Beno han protagonizado varias discusiones de alto voltaje desde que empezó ‘Supervivientes’. A pesar de que el hijo de Raquel Bollo es primo de Isa Pantoja, la pareja de Asraf, esto no ha impedido que se hayan enzarzado y que se hayan convertido en dos de los grandes enemigos de la edición. La hija de Isabel Pantoja ha viajado a Honduras (por quinta vez en su vida) para darle una sorpresa a su novio. Los dos protagonizaron un reencuentro de lo más emotivo en la playa, en el que se dedicaron palabras de amor, se dieron besos y mucho apoyo. A pesar de que sus primos Alma Bollo y Manuel Cortés también están en ‘Supervivientes’, Isa se ha posicionado claramente a favor de Asraf. Ha defendido su concurso y su comportamiento con el hijo de Raquel Bollo: “Si yo fuese Asraf, tampoco me humillaría más”. Además, ha confirmado que todos esos encontronazos van a tener su consecuencia fuera del reality: “A la larga si va a tocar nuestra relación [la de Manuel, Alma e Isa], pero es algo que tendré que tratar fuera con ellos”.

El bonito recuerdo que Isa Pantoja tiene de ‘Supervivientes’

Hace ya ocho años que Isa Pantoja participó en ‘Supervivientes’, pero guarda un recuerdo muy bonito de la experiencia. Es más, asegura que volvería.

Sobre el concurso de Asraf, ha reconocido que no tiene ningún consejo que darle, solo que siga adelante tal y como lo está haciendo: “Ha superado todas mis expectativas”.