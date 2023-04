La presentadora Ana Obregón dejaba el hospital en Miami en silla de ruedas la semana pasada y salía a la luz que había sido madre por gestación subrogada en Estados Unidos. La noticia ocupó todas las portadas y medios de comunicación españoles. Una semana después, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a su nieta Ana Sandra Lequio Obregón asegurando que "esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo". En la entrevista que ha ofrecido al medio de comunicación, la presentadora ha dejado claro desde el primer momento que la pequeña era hija de Aless, que falleció por un cáncer en el 2020, y que le contará todo, además de que "su padre fue un héroe" asegura Obregón.

Además, explica que este ha sido el motivo que "me ha permitido seguir viviendo cada día". La bióloga explica los duros momentos que ha vivido y reconoce que si no fuera por esto, ella "ya no estaría aquí". "Antes de que supiera que venía al mundo Anita, pensaba: 'Bueno, a mí qué me puede pasar, si lo mejor que me puede pasar es que me muera…'. O sea, yo estaba deseando, ¿sabes?, no sé cómo explicarte lo que ha sido mi vida. Pero ahora va a ser todo lo contrario. He vuelto a vivir", confiesa Obregón.

"Tomé la decisión el día que mi niño se fue al cielo"

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo", afirma la conocida presentadora, que sigue en Miami junto a su nieta a la espera de completar los trámites y volver a España. Obregón explica que "Aless guardó su esperma antes de comenzar la quimioterapia. Los médicos así se lo recomendaron. Estas muestras estaban conservadas en Nueva York. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida", desvela la actriz, que añade que "esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento".

Son muchos los que consideran escandalosa esta decisión de Ana Obregón ya no solo por las circunstancias vitales que la pequeña Ana Sandra tendrá, si no también por las cuestiones morales que representa. Kiko Matamoros tiene al respecto una opinión muy concreta .El colaborador del ‘Deluxe’ cree que todo se debe a un afán desmesurado de protagonismo por parte de Ana: “Si tú buscas en el diccionario la definición de narcisista es la descripción exacta de esta mujer, ella siempre ha sido así y lo sigue siendo, ella en esa portada posa como una madre, no como una abuela, ella posa como dando la imagen de ‘mirad qué guapa está la madre recién parida”.

"Felices 3 semanas de vida mi Anita!!!! Hoy cumples 3 semanas y lo hemos celebrado visitando a tu pediatra así de elegante . Todo al rosa ! Estás sana y con 4 kg, eres una glotona y tu papá desde el cielo y yo te amamos infinitamente", escribía. En la publicación, además, etiquetaba la cuenta de su hijo Aless, que aun sigue activa y en la que muchos usuarios continúan publicando mensajes.