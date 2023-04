Un auténtico dineral. Eso es lo que cobra el jurado de "Masterchef" por temporada. La cifra ha sido desvelada por "Público" y ha sorprendido a sus seguidores: pueden comprarse un Maserati o cualquier coche exclusivo cada año y esa cantidad es, por ejemplo, muy superior a la perciben muchos jugadores de Primera División.

Según los datos hechos públicos por RTVE tras reclamación a Transparencia, el jurado de Masterchef está en el segundo peldaño de entre los presentadores externos que más cobraron en 2022 del ente público.

Cada uno de los chefs que forman el jurado de "Masterchef" (Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera) cobran 10.000 euros por programa. La última temporada de concursantes anónimos contó con 13 episodios, lo que supuso unos ingresos de 130.000 euros para cada uno de ellos. El pasado ejercicio, rodaron otros tantos de la edición Celebrity, lo que les ingresó otros 130.000 euros. Además, entre finales de 2021 y comienzos de 2022, RTVE emitió cuatro capítulos de la edición Junior, que si computaron como ingresos del año pasado, les hizo ganar otros 40.000 euros.

La suma de todos estos montantes es 300.000 euros. Esa cifra es superior a lo que cuestan algunos de los coches más exclusivos del mundo, como los Maserati, o un piso en ciudades como Oviedo, Coruña o Huelva. También superan, por ejemplo, los emolumentos de algunos jugadores de Primera División, donde el salario mínimo está estipulado en 155.000 euros.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.